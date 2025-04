Tego lata chowamy do szafy duże, nieproporcjonalne sneakersy, ale to wcale nie znaczy, że żegnamy się z tym typem obuwia na dobre. Delikatne sneakersy, które nie przyciągają tak uwagi i nie burzą proporcji sylwetki, nadal pozostają w centrum naszych zainteresowań. Trudno o wygodniejsze buty, które pasowałyby do tylu stylizacji.

Reklama

Sneakersy z Lidla to klasyczny sportowy model, który wygląda zupełnie jak z nowej kolekcji New Balance. Jedyna różnica? Cena! W dyskoncie za sportowe buty zapłacisz tylko 79,90 zł, podczas podobne modele droższej marki kosztują nawet 349,99 zł. Jak wyglądają?

Lubisz styl sportowy? Koniecznie wejdź na Modago.pl i znajdź buty sportowe damskie.

Sneakersy z Lidla w kolorze pudrowego różu czy sneakersy New Balance?

Nie da się ukryć, że podobieństwo do kultowych sneakersów New Balance jest naprawdę uderzające. Różnią się drobnymi szczegółami, takimi jak akcenty kolorystyczne czy wykończenie cholewki - i oczywiście ceną.

Niska cena sneakersów z Lidla wcale nie znaczy, że czegokolwiek im brakuje. Mają bardzo nowoczesny wygląd - i nie tylko. Zastosowano w nich także najnowsze technologie, dzięki czemu są wygodne, oddychające, a jednocześnie nieprzemakalne.

Technologia Air & Fresh, którą wykorzystano w sneakersach z Lidla sprawia, że buty doskonale oddychają i nie chłoną wilgoci. Są to specjalne otwory wentylacyjne w podeszwach, które gwarantują poczucie świeżości nawet po całym dniu spacerowania dzięki odpowiedniej cyrkulacji powietrza.

Sneakersy możesz kupić wyłącznie w sklepie online dyskontu. Póki co są dostępne w przedsprzedaży, a ich wysyłka zaplanowana jest od 28 maja. Do wybory masz rozmiary od 36 do 41 i jeszcze jeden kolor - klasyczną czerń.

Jak stylizować sneakersy z Lidla na co dzień?

Sneakersy w tym stylu bardzo łatwo nosi się w codziennych stylizacjach, ponieważ pasują do wszystkich casualowych spodni i większości sukienek o długości midi oraz maxi.

Chcesz zaszaleć ze swoim wyglądem? Nasza rada to postawienie na jeden mocny akcent. Czerwona midi sukienka i słomkowy kapelusz oraz torebka w stonowanym kolorze doskonale uzupełnią pudrowo-różowe sneakersy. Świetnie będzie też do nich pasował zestaw z klasycznymi jeansami o niebieskim odcieniu oraz zwiewnej koszuli w duże kwiatowe wzory.

Reklama

Więcej modnych butów w niskich cenach:

Klapki z Reserved wyglądają jak z kolekcji luksusowej marki. Ile kosztują?

Szukasz modnych sportowych butów? Za te modele z CCC nie zapłacisz więcej niż 84 zł

Skórzane klapki z Zary to hit Instagrama. Będą pasować do każdej stylizacji