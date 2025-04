Najmodniejsze buty na lato 2020 to niewątpliwie sandały z kwadratowymi noskami. Tego typu buty pojawiły się zarówno w kolekcjach światowych projektantów, jak i sieciówek. Uwielbiają je internetowe influencerki, które wręcz zalały Instagram zdjęciami stylizacji z hitowymi sandałkami. Ponieważ wystartowały już letnie wyprzedaże, stylowe buty możesz kupić w promocyjnej cenie. Znalazłyśmy 3 modele znanych marek w sklepie internetowym eobuwie.pl. Oto nasze typy!

Sandały z kwadratowymi noskami Gino Rossi, cena 179,99 zł (zamiast 299,99 zł)

Cieliste sandałki to absolutna klasyka, którą cenimy za jej uniwersalność. Buty w tym kolorze pasują do każdej stylizacji, a także optycznie wydłużają nogi. Będą doskonale wyglądać zarówno z letnimi sukienkami, jak i modnymi kultami czy szortami.

W najmodniejszym wydaniu mają kwadratowe noski, inspirowane estetyką lat 90. Dokładnie takie buty kochała główna bohaterka serialu „Seks w wielkim mieście” Carrie Bradshaw. Nosiła je z bieliźnianymi, satynowymi sukienkami na ramiączkach. Kochamy taki styl!

Srebrne sandały z kwadratowymi noskami Quazi, cena 219,00 zł (zamiast 299,00 zł)

Szukasz czegoś bardziej w stylu glamour? Postaw na srebrne sandałki z tłoczonej skóry, przypominającej skórę węża. Trend na animal print wciąż jest na czasie, a w połączeniu z metalicznymi kolorami tworzy absolutnie hot duet.

Takie buty doskonale sprawdzą się na wieczorne wyjścia. Będą pięknie wyglądać z koktajlowymi sukienkami, a ich blask będzie się doskonale prezentował na opalonych nogach. Niewysoki obcas to dodatkowa zaleta, ponieważ zapewnia wygodę, którą docenisz w czasie całonocnych imprez tanecznych w ulubionym klubie.

Czarne sandały z kwadratowymi noskami Gino Rossi, cena ok. 179,99 zł (zamiast 299,99 zł)

Czarne sandałki to must have, który po prostu trzeba mieć w swojej garderobie. Można je nosić na wiele sposób, lecz najbardziej pasują do stylu eleganckiego. Uzupełnią zestawy do pracy z ołówkowymi spódnicami, cygaretkami czy formalnymi sukienkami. Będą rewelacyjnie wyglądały w duecie z sukienkami w groszki z nutką vintage.

Możesz również spróbować łączyć je z zestawami casualowymi. Noś je do spodni typu mom's jeans z wysokim stanem oraz górą w postaci dopasowanego body. Do tego koniecznie miejski plecak, na przykład kultowy Kanken.

