Modne sandały na lato 2020 to m.in. te kolorze nude. Cieliste odcienie są bardzo uniwersalne, dzięki czemu mają swoje stałe miejsce wśród trendów. Wybrałyśmy sandałki w tym kolorze, które będą pasować zarówno do letnich sukienek, jak i jeansów.

Reklama

Sandały nude z paseczkami Gino Rossi

Absolutnym hitem sezonu są sandały z kwadratowymi noskami inspirowane stylem lat 90. Obecnie noszą je wszystkie influencerki i gwiazdy. Świetnie wyglądają z sukienkami bieliźnianymi, jeansami z wysokim stanem lub szortami. Model w kolorze nude - w połączeniu z sexy szortami - to idealny sposób na optyczne wydłużenie nóg, które będą wyglądały oszałamiająco.

Buty, które proponujemy są obecnie na wyprzedaży i kosztują 199,99 zł. Zostały przecenione z 299,99 zł.

Zamszowe sandały nude na słupku Aldo

Sandały na słupku to praktyczność i wygoda. Tego typu buty doskonale sprawdzą się jako uzupełnienie stylizacji do pracy, a także jako dopełnienie wieczorowych czy koktajlowych sukienek np. na wesele. Co więcej, takie buty nigdy nie wyjdą z mody, więc to modowa inwestycja na więcej niż jeden sezon.

Sandały na obcasie z paseczkami Eva Longoria

Sandały na szpilce to propozycja na kobiet, które lubią styl glamour. Wiązanie wokół kostki czyni ten model niesamowicie seksownym. Noś je jako dodatek do ubrań z satyny, a stworzysz oszałamiający look, w którym nie przemkniesz niezauważona. To hitowy model, godny czerwonego dywanu.

Reklama

Więcej modnych butów na lato:

Te modne sandały to hit Instagrama. Kupisz je na wyprzedaży

Modne buty na lato za 34 zł? Na wyprzedaży w CCC wszystko jest możliwe

Modne buty z wyprzedaży idealne na wesele. Ceny od 49 zł