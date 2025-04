Sandały na słupku lubimy z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, pięknie wydłużają i wyszczuplają nogi, a przy tym wyglądają o wiele mniej zobowiązująco niż klasyczne czółenka na obcasie. Po drugie, są bardzo wygodne i o wiele bardziej stabilne od zwykłych szpilek. Co więcej, te w kolorze nude pasują do każdej stylizacji - zarówno na co dzień, jak i na bardziej eleganckie okazje.

W CCC znalazłyśmy idealne sandały na słupku, które są teraz na wyprzedaży. Kosztują tylko 49,99 zł, a będziesz się w nich prezentować bosko. Jak wyglądają?

Sandały na słupku z CCC

Sandały z CCC mają piękny kolor nude i lakierowane wykończenie. Dodatkowej stabilności dodaje im cienki pasek na kostkę zapinany za sprzączkę. To bardzo klasyczny model, który będzie modny z pewnością przez naprawdę wiele sezonów.

Sandały na słupku z CCC mają obcas o wysokości 10 cm. Są wykonane w całości ze skóry ekologicznej. Mają miękką wkładkę, która sprawia, że są jeszcze wygodniejsze. Jeśli wolisz zaś buty w ciemniejszych barwach, są też dostępne w czarnym kolorze.

Buty możesz kupić w rozmiarach od 35 do 40. Jeśli nie znalazłaś dla siebie tego idealnego, zobacz też inne sandałki w tym stylu.

Jak stylizować sandały na słupku z CCC?

Sandałki nude, jak sama nazwa wskazuje, wyglądają jak... goła skóra. Właśnie dlatego doskonale pasują do większości stylizacji. Zamiast jednak łączyć je z ołówkowymi spódnicami lub sukienkami bodycon, wybierz lekko rozkloszowane kroje - najlepiej w długości midi lub maxi.

Sandały na słupki z CCC będą też przepięknie wyglądać z klasycznymi błękitnymi jeansami - szczególnie tymi o kroju mom fit lub slouchy. Wraz z białą koszulą stworzą ponadczasowy zestaw, w którym będziesz świetnie wyglądać i doskonale się czuć.

