Katarzyna Zielińska uległa modzie i na swoim Instagramie wstawiła zdjęcie w nie jednej, ale aż dwóch parach sneakersów kultowej marki New Balance. Aktorka postawiła na modele, które będą absolutnym hitem tej jesieni.

Katarzyna Zielińska w sneakersach New Balance

Jesień to nie tylko botki, kozaki i kalosze - zwłaszcza, że w tym roku zapowiada się ona wyjątkowo ciepła. Równie modnym wyborem będą sneakersy. Aktorka wybrała dwie pary z kolekcji marki - czarne z subtelnymi wstawkami w panterkę oraz beżowe w delikatną panterkę. Chociaż czerń to absolutna klasyka, to beż jest jednym z najmodniejszych odcieni na jesień 2020 - podobne sneakersy wybrała też Wiktoria Gąsiewska.

Sneakersy, które wybrała Katarzyna Zielińska pochodzą z najnowszej kolekcji marki. Mają specjalną grubą podeszwę w stylu ugly dad sneakers, dzięki której są nie tylko wygodne, ale pomagają optycznie wyszczuplić łydki. Mają jednak też swoją cenę - oba modele kosztują 399 zł. Wiele bardzo podobnych sneakersów New Balance możesz teraz jednak kupić w promocyjnych cenach między innymi w CCC czy na Eobuwie.pl.

Czarne sneakersy świetnie sprawdzą się w casualowych stylizacjach, ale przez styl casual już dawno nie rozumiemy jedynie prostych jeansów i zwiewnej koszuli. Najmodniejszy look tego sezonu to spodnie kolarki, obcisły top oraz oversizowa marynarka w kontrastującym kolorze.

W chłodniejsze dni postaw na spodnie o kroju paperbag - nie ma drugiego modelu, który tak wspaniale podkreślałby talię. Bluzka lub body odsłaniająca ramiona oraz klasyczna ramoneska wspaniale dopełnią tę stylizację.

Styl boho nie opuszcza nas także i tej jesieni, a stylizacje z nim w roli głównej świetnie uzupełnią sneakersy w beżowym kolorze. Maxi sukienka o zwiewnym kształcie i zamszowa lub jeansowa kurtka z frędzlami to look, obok którego ciężko będzie przejść obojętnie.

Jeśli wolisz coś bardziej eleganckiego, postaw na beżowy total look - ten będzie hitem także i jesienią! Ostatnio modna jest odzież o kroju utility. Duże kieszenie i proste kroje w stylu odzieży roboczej świetnie będą kontrastować z kobiecą torebką oraz biżuterią z perłami.

