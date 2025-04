Długie i smukłe nogi to marzenie wielu kobiet. Teraz nie musisz już siedzieć godzinami na siłowni i katować się dietami. Wystarczy, że założysz optycznie wysmuklające sandały na niskim obcasie. Dlaczego tak działają? Są w beżowym kolorze i są niemal niewidoczne na stopie. Dzięki temu można odnieść wrażenie, że nogi są znacznie dłuższe.

Sandały wydłużające nogi z Gino Rossi

Ten model pochodzi z wiosenno-letniej kolekcji Gino Rossi i został przeceniony z 299,99 zł na 209,99 zł. Możesz go kupić w sklepie internetowym e-obuwie.pl w rozmiarach od 36 do 40.

Sandały są wykonane z cienkich pasków w beżowym kolorze i doskonale wpisują się w trend na lato 2020. Przypomnijmy, że w tym sezonie na czasie są minimalistyczne buty - im mniej pasków i materiału tym lepiej. Są na niskim obcasie, więc z powiedzeniem będziesz mogła nosić je na co dzień.

Do czego będą pasowały? To zabrzmi dziwnie, ale do wszystkiego. Świetnie będą współgrały z bermudami, topem z koronką i marynarką. Znakomicie wypadną w duecie z kwiecistą sukienką midi. Będą pasowały do mini z falbankami i luźnego t-shirtu. Jeżeli preferujesz bardziej formalne stylizacje, to noś je z cygaretkami i białą koszulą.

