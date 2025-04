Wyprzedaże w CCC powoli się już kończą, ale ciągle można kupić na nich prawdziwe perełki w wyjątkowo niskich cenach. Jeśli chcesz, by twoje letnie sandały wyglądały pięknie, fenomenalnie wyszczuplały wizualnie nogi, a do tego jeszcze pasowały zarówno do codziennych stylizacji, jak i na większe okazje, ten model będzie idealny dla ciebie.

Reklama

Sandały na słupku DeeZee

Sandały w kolorze nude to najlepsi przyjaciele wszystkich kobiet, które dzięki butom chciałyby sobie odjąć wizualnie kilka kilogramów – szczególnie w łydkach oraz udach. Buty w odcieniach skóry nie odcinają się od ciała, a brak tego kontrastu sprawia, że nogi wydają się o wiele smuklejsze.

Ten efekt dodatkowo pogłębia obcas-słupek. Nie musisz się jednak martwić, jeśli nie przepadasz za wysokimi obcasami – w przeciwieństwie do sandałków na szpilce ten rodzaj obuwia jest wyjątkowo wygodny i stabilny.

W tym sezonie jednym z najgorętszych trendów jest minimalizm – a co jest bardziej minimalistycznego niż pasek, którego praktycznie… nie ma? Został on wykonany z bardzo modnego przezroczystego tworzywa. Dodatkowego uroku dodaje mu zaś opalizujące wykończenie.

Jak stylizować sandały z DeeZee? Ten model dzięki swojemu kolorowi świetnie sprawdzi się zarówno w stylu casual, biznesowym, a nawet… do sukienki na wesele. Nasza ulubiona stylizacja z sandałami na słupku w roli głównej to sukienka o modnej długości midi lub jeansowa spódnica o trapezowym kroju w połączeniu z prostym t-shirtem. Świetnie będą wyglądać również ze stonowanymi spodniami w kant oraz pasującej marynarce.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Instagram pokochał te sandały Gino Rossi. Wydłużają i wysmuklają nogi!

Julia Wieniawa w modnych sneakersach Versace. Wiemy, gdzie kupić podobne taniej

Klapki z CCC są hitem na Instagramie. Kosztują 39 zł, a pasują do wszystkiego