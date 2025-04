Klapki na lato muszą być wygodne, ale nie zapominajmy też o wyglądzie! O ile to nie są kultowe Birkenstocki, stylowy fason jest równie ważny, co komfort chodzenia. Na wyprzedaży w CCC znalazłyśmy idealny model, który ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę - kosztuje naprawdę niewiele. Instagramerki pokochały te buty i musimy przyznać, że same też straciłyśmy dla nich głowę.

Reklama

Klapki Jenny Fairy za 39,99 zł

Te klapki z kolekcji Jenny Fairy mają plecioną jutową podeszwę w stylu klasycznych espadryli i skrzyżowane materiałowe paski w identycznym odcieniu. Są utrzymane w beżowym kolorze, ale jeden szczegół dodaje im prawdziwego uroku. Dzięki przeszyciom w kolorze jasnego srebra wyglądają naprawdę obłędnie.

Klapki kosztują na wyprzedaży 39,99 zł, ale możesz je kupić w jeszcze jednej wersji kolorystycznej - i mamy dla ciebie bardzo dobrą wiadomość! Klapki z ciemniejszym, stalowym przeszyciem kosztują jeszcze mniej, bo zaledwie 29,99 zł.

Jak stylizować plecione klapki z CCC?

Klapki Jenny Fairy będą pasować do wszystkim letnich stylizacji, ale przede wszystkim radzimy nosić je do maxi sukienek. Dzięki beżowemu kolorowi są wyjątkowo uniwersalne, więc będą pasować zarówno do tych o kremowych i innych stonowanych odcieniach, jak i do tych wzorzystych czy utrzymanych w neonowych odcieniach.

Świetnie sprawdzą się też w połączeniu z jeansami - szczególnie tymi o klasycznym błękitnym odcieniu. Tego lata najmodniejsze są spodnie o kroju mom fit, slouchy oraz te z talią paper bag. Doskonale będą współgrać także z nieśmiało powracającymi spodniami o kroju flare.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Ta sukienka z H&M podbija Instagram. Na wyprzedaży kosztuje tylko 59 zł

Sneakersy z wyprzedaży, które założysz do letniej sukienki i jesiennego trenczu

Sandały do 59 zł, które nie wyjdą z mody w następnych sezonach