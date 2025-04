Klapki królują tego lata - szczególnie te o grubej, mięsistej strukturze ze skóry lub ekoskóry. Pokochały je także polskie gwiazdy, a upodobały sobie szczególnie te luksusowej marki Bottega Veneta. Klapki włoskiego brandu kosztują nawet ponad 5 tysięcy złotych. Jeśli jednak nie zależy ci na marce, a chcesz kupić podobne buty w niskiej cenie, ale także o wysokiej jakości, te klapki z H&M będą idealne dla ciebie.

Skórzane klapki z H&M hitem sezonu

W regularnej cenie klapki z H&M kosztują 199 zł, ale teraz zapłacisz za nie jedynie 139,90 zł. Mają grube paski z prawdziwej skóry, dzięki czemu nie odparzają stóp i są wyjątkowo wygodne do chodzenia. Ich gruba podeszwa doskonale chłonie wstrząsy, a jednocześnie jest na tyle miękka, że nie będziesz miała ochoty ich zdejmować.

Klapki z H&M możesz kupić w trzech kolorach: eleganckim bordowym, intrygującym karmelowym oraz klasycznym beżowym. Zarówno cholewka butów, jak wyściółka i wewnętrzna część podeszwy są wykonane ze skóry. Podeszwa jest gumowa.

Klapki w każdym z kolorów możesz kupić w sklepie internetowym H&M w rozmiarach 35-42.

Jak stylizować skórzane klapki z H&M?

Klapki z H&M, chociaż nie mają obcasa, wspaniale pasują do najbardziej kobiecych stylizacji. Załóż je do maxi sukienki w boho stylu lub klasycznych jeansów. Do tego klasyczna koszula, elegancka torebka i będziesz mieć idealny strój na każdą okazję.

Unikaj natomiast zakładania ich na krótkich sukienek i spódnic o obcisłym kroju, ponieważ w połączeniu z nimi mogą znacznie skrócić optycznie sylwetkę. Zamiast ołówkowej spódnicy załóż je lepiej do tej w wersji maxi - najlepiej z modnymi w tym sezonie guzikami.

