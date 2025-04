Jest kilka par butów, które powinny się znaleźć w szafie każdej z nas. Zdecydowania są to ponadczasowe szpilki na każdą oficjalną okazję. Powinny być to też klasyczne sztyblety, które możesz nosić od jesieni aż do wiosny. Przydadzą się też co najmniej jedne buty sportowe, ale nie założysz ich przecież na spotkanie w pracy. Co wtedy?

Baleriny przydadzą się na każdy dzień, kiedy nie masz ochoty na chodzenie na obcasach, ale niekoniecznie pasują ci sportowe buty. W Lidlu znajdziesz balerinki ozdobione kokardką w kolorze srebrnym lub czarnym. Jak wyglądają?

Balerinki z Lidla za 25 zł

Balerinki przydają się zwłaszcza późną wiosną i latem. Z powodzeniem zastąpią ci sandały czy trampki. Uważaj jednak, z czym je zestawiasz - te buty mogą optycznie mocno skrócić i pogrubić nogi. Jeśli chcesz tego uniknąć, załóż do nich sukienkę lub spódnicę maxi, kombinezon lub wyszczuplające jeansy.

Modele z Lidla będą idealne na co dzień lub na wieczór. Są dostępne w rozmiarach od 36 do 41. Nie musisz martwić się o ich pranie czy czyszczenie. Wykonane są ze sztucznych materiałów, więc możesz je po prostu wrzucić do pralki. Jeśli tylko lekko się ubrudzą, przetrzyj je wilgotną ściereczką.

Jeśli kiedykolwiek bolały cię stopy po całym dniu w balerinkach (które zwykle kiepsko amortyzują chód przez bardzo cienką podeszwę), w butach z Lidla nie będziesz mieć tego problemu. Mają specjalną wkładkę z memory foam, która pracuje razem ze stopą i dopasowuje się do jej kształtu. Koniec z odciskami i obtarciami!

