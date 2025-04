Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się założyć buty i pomyśleć, że to właśnie te jedyne? Jeśli nie, to gwarantujemy: z tymi tak będzie. Nie ma bardziej uniwersalnych butów niż sztyblety, a na lekko podwyższonym obcasie nie tylko będą pasować zarówno na co dzień, jak i na spotkanie biznesowe, ale też będą doskonale wysmuklać optycznie sylwetkę.

My znalazłyśmy przepiękny model na eobuwie. Jest klasyczny i ponadczasowy, a do tego jest w dużej promocji i teraz kosztuje 50 złotych. Te buty będziesz nosić przez lata!

Botki z eobuwie za 50 złotych

Te klasyczne sztyblety mają 7,5-centymetrowy obcas oraz grubą podeszwę, dzięki czemu nadadzą się nawet na deszczową pogodę. Są lekko ocieplone sztucznym futerkiem, zatem będą odpowiednie nawet na chłodniejszą pogodę - na przykład na przełom wiosny i zimy, które często bywa wilgotny, pochmurny i błotnisty.

Sztyblety z eobuwie mają suwak i elastyczne wstawki, dzięki czemu łatwo się je zakłada, a w czasie chodzenia dopasowują się do nogi. Są wykonane z ekologicznej skóry, która jest odporna na zniszczenia i wilgoć.

Połącz je z sukienką, kraciastymi spodniami lub nawet zwykłymi jeansami. Będzie do nich doskonale pasował wiosenny trencz, ale w chłodne dni spokojnie możesz połączyć je z ciepłą puchową kurtką.

Sztyblety do buty, które nadają się na każdą porę roku. Późną jesienią, zimą oraz wczesną wiosną postaw na modele z futerkiem. Wiosną oraz jesienią doskonale sprawdzą się modele nieocieplane. Nie musisz rezygnować z nich nawet latem! Na letnie ulewy doskonale sprawdzą się kalosze w tym kształcie.

