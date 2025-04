Stylowa torebka to najprostszy i najszybszy sposób na przeniesienie stylizacji na wyższy poziom. Mały, niepozorny element, za to z niesamowitą siłą rażenia. Nie musi jednak kosztować tyle, co miesięczny czynsz (lub dużo, dużo więcej) i mieć logo znanej marki, żeby działała tak, jak działać powinna. W sklepach znajdziesz mnóstwo świetnych torebek, które wpisują się w obowiązujące trendy, nie debetują konta, są praktyczne, wszechstronne i dobrej jakości.

Dlatego, jeśli jesteś w trakcie kompletowania jesienno-zimowej garderoby i potrzebujesz modnej torebki, którą będziesz uzupełniać swoje zestawy lub jeśli z okazji zbliżających się świąt, szukasz inspiracji na gwiazdkowy prezent dla mamy lub przyjaciółki, świetnie trafiłaś, mamy coś dla ciebie.

Przejrzałyśmy oferty popularnych sklepów i wybrałyśmy 13 stylowych torebek, których cena nie przekracza 99 zł.

Shopperka to kobieca podstawa. Jest niezbędna, pomieści wszystko. W zależności od tego, jaki styl preferujesz — sportowy, czy elegancki — w sklepach znajdziesz wiele tanich i fajnych opcji. Od obszytej futerkiem, która idealnie będzie współgrać z zimowym płaszczem w takim samym wykończeniu, po eleganckie, wykonane z imitacji skóry w sam raz na biznesowe spotkania i lekkie, wielofunkcyjne pikowane torby, które zarzucisz na ramiona idąc na zakupy, na wieczorny trening lub wykorzystasz jako bagaż podręczny do samolotu.

fot. Torba typu shopper z łańcuszkiem, ZARA, 69,90 zł; Futrzana torba na zakupy Even&Odd (zalando.pl), cena: 89 zł; Pikowana shopperka, Stradivarius, cena: 89,90 zł; Pikowana shopperka, Stradivarius, cena: 89,90 zł/materiały prasowe

Mała torebka przez ramię to kolejny model, który warto mieć w swojej kolekcji. Sportowe, codzienne stylizacje doskonale uzupełni ta w stylu cross body (czarna, pikowana ze zdjęcia), natomiast wieczorowe looki - typu city. Nasze znaleziska, są na tyle duże, że wrzucisz do nich wszystkie niezbędne rzeczy – mały portfel, klucze, pomadkę i telefon.

fot. Pleciona torebka ze sztucznej skóry z paskiem, Bershka, cena: 89,90 zł; mini torebka z rączką z koralików, ZARA, 79,90 zł; Seledynowa torebka, Even&Odd (zalando.pl), cena: 99 zł; Czerwona torebka cross body, Pieces (zalando.pl), cena: 98 zł; Połyskująca metaliczna torebka na ramię, H&M, cena: 59,99 zł/materiały prasowe

Torebki w stylu Carrie Bradshaw z „Seksu w Wielkim Mieście” są z nami od kilku sezonów i raczej nigdzie się nie wybierają. Jeśli jeszcze masz takiej na swojej półce, dodaj do koszyka jedną z wybranych przez nas opcji: np. małą, pikowaną torebkę świetnie pasującą do puchowej kurtki lub na grubym łańcuchu, którą sparujesz z większością ubrań i założysz na wiele okazji — na spacer, do pracy, na imprezę i na wieczorne, eleganckie wyjścia. Duży wybór tanich i modnych torebek na ramię znajdziesz w sklepach Zara, Stradivarius i H&M.

fot. Pikowana torebka na ramię z łańcuszkiem, ZARA, cena: 59,90 zł; Pikowana torebka na ramię, H&M, cena: 59,99 zł; Torebka na ramię z ćwiekami, Stradivarius, cena: 89,90 zł; Futrzana torebka na ramię, H&M, cena: 69,99 zł/materiały prasowe

