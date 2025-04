Wielkimi krokami zbliża się lato. Czas wyjazdów. Zastanawiasz się, jakie buty zabrać ze sobą? Odpowiedź jest prosta. W twojej walizce nie może zabraknąć butów sportowych, a dokładniej modnych sneakresów. Możesz kupić je w sieciówce lub sklepie internetowym, nie wydając przy tym fortuny!

Dlaczego warto nosić sneakersy?

Buty sportowe od lat goszczą na wybiegach i naszych szafach, zajmując w nich uprzywilejowaną pozycję. Coraz częściej wybieramy je nie tylko wtedy, gdy planujemy uprawiać sport, ale także kiedy idąc na spacer, do pracy czy na imprezę. Do śmigania po miejskiej dżungli nie ma nic lepszego niż wygodne sneakersy na platformach.

To hit ostatnich lat! Ten najbardziej kobiecy model sportowych butów w błyskawicznym tempie skradły serca miłośniczek mody. A to dlatego, że sneakersy łączą w sobie komfort noszenia z walorami estetycznymi.

Cechą wielu damskich sneakersów jest niewidoczne z zewnątrz podwyższenie w formie koturna bądź też wysoka podeszwa. To odważne połączenie sportowego charakteru z elegancją sprawia, że sneakersy stanowią idealny wybór dla pań pragnących czuć się wygodnie i zarazem kobieco. Podwyższenie jest ważną zaletą modnych sneakersów – sprawia, że buty prezentują się elegancko, a dodatkowo optycznie wyszczuplają sylwetkę i wydłużają nogi..

Uniwersalność sneakersów jest ich najważniejszym atutem. Niezależnie od tego, czy wybieramy się na randkę, czy do pracy, ten rodzaj butów wszędzie się przyda i niczym kameleon dostosuje się do stylizacji.

Jakie sneakersy wybrać?

Przy wyborze warto przede wszystkim zastanowić się nad modelem i kolorem. Jeśli wybieramy obuwie uniwersalne (czyli niedopasowane specjalnie do konkretnej stylizacji), barwa powinna być klasyczna, najlepiej jednolita i bez zbędnej ekstrawagancji. Szarości, czerń lub biel będę idealnym rozwiązaniem.

Poza kolorem ważną rolę odgrywa również fason. Na rynku znajdziemy zarówno sneakersy sportowe, jak i bardziej casualowe, te na cienkiej platformie oraz te na masywnej koturnie, tradycyjne i z kostkę, proste lub z ozdobnymi detalami (frędzlami, aplikacjami czy kryształami).

Z czym je nosić?

Sneakersy mają doskonały potencjał, żeby wykorzystać je jako podstawę do stworzenia rozmaitych stylizacji. Uwielbiamy nosić je jako alternatywę dla zwyczajnych trampek. Na co dzień polecamy proste, klasyczne modele w stonowanych kolorach z Bonprix. Zestaw je z jeansami i ulubioną bluzą z kapturem. Aby przełamać ich sportowy charakter, wykorzystaj do tego akcesoria, na przykład modną torebkę na złotym łańcuszku. Doskonale będą też wyglądać z eleganckim garniturem.

Jeśli zależy ci na bardziej wyrazistym looku, postaw na oryginalne sneakersy na obcasach marki Denley z frędzlami i wykorzystaj je jako najbardziej charakterystyczny element swojej stylizacji. Dla kontrastu połącz je z sukienką.

