Pewnie większości z was sztyblety kojarzą się z okresem jesienno-zimowym. Jednak staramy się zrywać ze stereotypami i namawiamy was, abyście nosiły te wygodne, a zarazem eleganckie buty, również wiosną. Nie macie ich w swoich szafach? Nic straconego! W aktualnych kolekcjach znanych marek znajdziecie wiele efektownych modeli. Jesteście ciekawe jakie? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Sztyblety na początek wiosny!

Jednak wiosną stawiamy na inne modele niż w sezonie jesienno-zimowym. W cieplejszych miesiącach rezygnujemy z czerni i stawiamy na klasyczne brązy i beże. Jeżeli wolicie coś bardziej wyszukanego? Zdecydujcie się na buty w kolorze granatu i błękitu. Będą świetnym urozmaiceniem wielu wiosennych stylizacji! Sztyblety zyskają dodatkową lekkość, jeżeli zamiast obuwia wykonanego ze skóry kupicie, te wykonane z zamszu.

Te eleganckie buty z wyszytą gumką są niezwykle uniwersalne. Bardzo dobrze prezentują się z eleganckimi cygaretkami i marynarką. Nieźle wypadają również z przecieranymi dżinsami i ramoneską, ale także z rozkloszowaną mini i luźnym swetrem.

