W latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku sztyblety rozpropagowali Beatlesi, którzy zestawiali je z garniturami. Trend ten natychmiast podchwycili wielbiciele mody, a w chwili obecnej jest to jeden z najpopularniejszych typów obuwia.

To buty za kostkę, charakteryzujące się prostą formą. Mają płaskie obcasy i okrągłe czubki. Nie posiadają suwaka, ani wiązań, a zakładanie ułatwiają umieszczone po bokach elastyczne wstawki i uchwyt z tyłu. Pierwowzór sztybletów powstał w roku 1840, w wiktoriańskiej Anglii. Buty te początkowo używane były wyłącznie do jazdy konnej, ale szybko stały się chętnie noszonym rodzajem obuwia codziennego. Są cenione za wygodę i klasyczny szyk.

Duża różnorodność modeli marki Kazar – od eleganckich wzorów z delikatnej skóry licowej po surowe buty na grubszej podeszwie, sprawia, że dopasowują się do każdej sytuacji i trafiają w każdy gust. Gładkie lub zdobione – doskonale wpisują się w casualowy, miejski styl i spełniają wszystkie oczekiwania kobiet, które cenią obuwie nie tylko modne, ale także zapewniające wielogodzinny komfort chodzenia. Sztyblety to buty praktyczne i uniwersalne, pozwalające tworzyć nieograniczoną ilość kombinacji w codziennych stylizacjach. Kupuj tylko skórzane sztyblety – żadnych imitacji. Jasne, zapłacisz więcej, ale będą ci służyć wieki!

Najbardziej uniwersalne będą czarne sztyblety, które możesz zakładać do czarnych lub granatowych spodni oraz czarnych kryjących rajstop, by zyskać efekt wydłużonej sylwetki. Takie buty dodadzą elegancji stylizacjom i dobrze współgrają z większością kolorów.

Jeśli nawet zimą zdecydowanie częściej wybierasz pastelowe barwy strojów, to zamiast czarnych wybierz sztyblety w kolorze szarym, które dobrze komponują się z bielą, pudrowym różem czy błękitem. Zaś te w odcieniach brązu stworzą udany duet z dżinsami!

Jeśli jednak wolisz eksperymentować z modą, a czerń, szarość i brąz to dla ciebie zbyt monotonne barwy, to nic nie stoi na przeszkodzie, by wybrać dla siebie złote lub srebrne sztyblety. Pamiętaj jednak, że takie obuwie choć supermodne jest bardzo mocnym akcentem w stylizacji.

