Szpilki - kochamy je wszystkie?

Szpilki przez jedne kobiety są uwielbiane, przez inne znienawidzone. Czerwone szpilki są doskonałe na randkę, a czarne szpilki do stroju biznesowego. Każda z nas musi przyznać, że buty na wysokim obcasie wyglądają niesamowicie seksownie. Może słusznie nazywane są naszą kobiecą bronią?

Reklama

Więcej modnych butów i torebek na nowy sezon

Krótka historia szpilek

Jak można się domyślić szpilki nie są współczesnym wynalazkiem. Pierwsze zapiski na temat butów, sandałów na obcasie pochodzą ze starożytnego Egiptu. Buty na podwyższeniu nosili niegdyś rzeźnicy, którzy chcieli uniknąć brodzenia we krwi, a w starożytnym Rzymie prostytutki, by można je było zauważyć w tłumie.

Jednak dopiero w czasach renesansu stały się one popularne wśród elit - męskich, jak i żeńskich. Za matkę szpilek wielu uznaje Katarzynę Medycejską. Mimo wszystko, dopiero w XIX / XX wieku szpilki stały się elementem garderoby każdej z kobiet. W latach 50. autorytetami w tej dziedzinie byli Christian Dior i Roger Vivier. Mimo to, przez kolejne dekady kobiety wolały nosić buty na platformie lub niskich obcasach. Dopiero lata 80. i Manolo Blahnik na dobre przywrócili ten model buta jako must-have.

1. żółte szpilki Badura, ok. 399 zł, 2. beżowe szpilki Wittchen, ok. 459 zł, 3. kolorowe szpilki MAKO, ok. 550 zł, 4. dżinsowe szpilki CCC, ok. 119 zł - kolaż Polki

Czerwone szpilki vs czarne szpilki

W dzisiejszych czasach szpilki przeszły wiele metamorfoz. Ale i tak, klasyczny model na cienkiej szpilce wciąż wygrywa. To tak, jak mała czarna - nigdy nie wyjdą z mody. W zależności od preferencji czarne szpilki to doskonałe rozwiązanie na wiele okazji. Czerwone szpilki pasować będą też do wielu stylizacji, jednak te przeznaczone są dla odważniejszych kobiet.

Sandały damskie na każdą okazję - gdzie je kupisz?

Szpilki świetnie pasować będą do biznesowego garnituru, ale i do jeansów damskich, np. z przetarciami. Buty na wysokim obcasie można nosić do spódnic maxi i mini kreacji, a także do krótkich spodenek i legginsów. Jeśli w ciągu dnia masz na sobie sportowe buty, wystarczy, że zamienisz je na szpilki i ten sam look zyskuje nowy smak. Nadaje się na wieczorną imprezę lub wyjątkową randkę.

Botki na przełom sezonów - z czym je nosić?

Reklama

W tym sezonie w sklepach, oprócz tradycyjnych odcieni czerni, czerwieni i brązów znajdziecie pastelowe szaleństwo. Modne będą również modele w intensywnych kolorach żółtego i pomarańczowego