Są już w popularnych sieciówkach i markowych butikach (zobaczcie zdjęcia w galerii!). Czy białe kozaki i botki są na twojej liście jesiennych bestsellerów?

Jakie buty będą hitem sezonu jesień-zima 2018/2019? Mamy aż 8 propozycji!

Stylowe buty czy totalny kicz?

Obcisła mini, sztuczna opalenizna i białe kozaczki – taki zestaw w większości z nas budzi negatywne skojarzenia. Tymczasem światowi projektanci przekonują nas, że kreacje z udziałem białych butów wyglądają ciekawie i stylowo. Nie sposób np. nie uznać za szykowne białe botki od Givenchy ozdobione z boku nietypowym zapięciem czy wysokie kowbojki od Fendi. Białe buty pojawiły się też na pokazach u Trussardi czy Jil Sandera.

Futurystyczny początek białych butów

Białe kozaki i botki były hitem mody lat 60. Łączono je z prostymi, wręcz geometrycznymi strojami odwołując się do ówczesnych wypraw na Księżyc. W 1964 roku Andre Courreges stworzył "Księżycową kolekcję", która zrewolucjonizowała rynek mody. Modelki na jego pokazach nosiły plastikowe buty, geometryczne kostiumy i spódniczki mini – wszystko w kolorach bieli i srebra. Trend ten szybko przyjął się i trafił do codziennej mody.

Jak nosić białe buty?

Odważnie i z przekonaniem. Zestawiaj je nietuzinkowo i nie sil się na nawiązywanie do bieli inną rzeczą w stroju. Wypróbuj połączenie z lekko podartymi dżinsami i obszerną bluzą lub dłuższą szmizjerką i długim kardiganem.

Jak blogerki noszą białe buty?

Jessica Mercedes z białych kozaków uczyniła stylowe buty do dłuższej koszulowej sukienki w paski, ocieplając całość beżową dzianiną i słomkowym kapeluszem. Ciekawie też wygląda zestaw ze spodniami z rozszerzanymi nogawkami i długim, obszernym płaszczem.

U Maffashion zaś znalazłyśmy te dwie stylizacje z białymi butami. W pierwszej są one dobrane do jasnego stroju: dwukolorowych dżinsów, t-shirtu i pastelowego trencza – to połączenie jest dość bezpieczne, ale ciekawe. W drugim, naszym zdaniem, bardziej kontrowersyjnym stroju – białe kozaki stanowią kontrastowy dodatek do czarnej wieczorowej sukienki. Co o tym sądzicie?

