W jakim kolorze wybrać buty na wiosnę, by wyglądać modnie? Wśród trendów na wiosnę 2019 dominuje obuwie w delikatnych i subtelnych odcieniach pastelowych: różowym i niebieskim. Nie zabrakło też propozycji w żółtym i zielonym kolorze oraz najmodniejszym w tym sezonie odcieniu – Living Coral. Poniżej kilka stylowych propozycji butów w modnych odcieniach od znanych marek.

Reklama

Living Coral – kolor nr 1 na wiosnę 2019



Instytut Pantone kolorem roku 2019 ogłosił Living Coral. To połączenie soczystej mandarynki z delikatną brzoskwinią, którego nie mogło zabraknąć w modowych trendach na wiosnę 2019. Ciepły i napełniający optymizmem odcień doskonale wygląda z elementami garderoby w innych kolorach, na które można natrafić w morzu. Połączenie koralowych butów z ubraniami w turkusowym, fioletowym, zielonym albo żółtym odcieniu, pozwoli stworzyć modny zestaw.

Z oceanicznych inspiracji do woli czerpie marka Adidas, która wypuściła na rynek kilka modeli sportowego obuwia w modnym, koralowym kolorze, idealnych na wiosnę. Jedna z propozycji to sneakersy o prostym kroju, z cholewką w delikatnym, koralowym odcieniu i podeszwą w mocniejszym wydaniu tego koloru. Buty wykonane ze skóry licowej doskonale sprawdzą się podczas kapryśnej, wiosennej aury i będą stanowiły modny dodatek do codziennych zestawów. Zobacz: https://www.eobuwie.com.pl/adidas_originals.html

Pastelowy błękit – delikatny odcień w trendach na wiosnę 2019

Ubiegłej wiosny na ulicach dominowały stylizacje z pastelową pistacją w roli głównej. W tym sezonie, pistacja ustąpiła miejsca subtelnemu odcieniowi niebieskiego. Ubrania, dodatki i buty w pastelowej wersji niebieskiego, można było zobaczyć na pokazach kultowych domów mody, takich jak: Givencha, Erdem, Isabael Marant czy Emilia Wiesktead. Popularny „baby blue”, świetnie komponuje się z innymi, pastelowymi kolorami. Można go łączyć z pudrowym różem, delikatną pistacją czy jasną zielenią.

Wygodne, materiałowe trampki w jasnoniebieskim kolorze, to propozycja komfortowego obuwia na wiosnę od marki Wrangler. Śnieżnobiała, gumowa podeszwa w połączeniu z błękitną cholewką, tworzy spójną całość, a delikatne, złote akcenty przy szlufkach na sznurówki, stanowią oryginalny i stylowy akcent. Taki model butów, będzie pasował do wielu wiosennych zestawów, nie tylko casualowych, ale też smart casualowych.

Soczysta cytryna – modny kolor na wiosnę

W kolorach na wiosnę 2019 znalazła się również słoneczna cytryna. Ten pozytywny odcień doskonale sprawdzi się w pozimowej aurze, kiedy wszyscy, po wielu miesiącach ponurej i mroźnej pogody, chcieliby zaznać choć odrobinę ciepłego słońca. W najnowszych kolekcjach mody, nie brakowało propozycji w przeróżnych odcieniach żółtego: bananowym sorbecie, soczystej cytrynie, złocistym miodzie czy jaskrawym seledynie.

Wiosenna garderoba nie obejdzie się bez balerinek. Model o ponadczasowym fasonie, z noskiem w szpic i na niskim obcasie, to najlepsza propozycja na wiosenne miesiące. Skórzane baleriny od Evy Minge, w gorącym odcieniu żółtego, to propozycja uniwersalnego i modnego obuwia, które będzie pasowało do wielu stylizacji, a dzięki swojemu wyjątkowemu kolorowi, będzie stanowiło charakterystyczny element zestawu.

Trendy na wiosnę 2019 – zieleń górą

Wiosną 2019, warto postawić na zielone ubrania i dodatki. Militarny khaki, neonowa zieleń, odcień świeżego, zielonego pieprzu – to tylko niektóre oblicza zieleni, które będą modne w tym sezonie. Co ciekawe, równie modne będą zielone total looki, jak i subtelne dodatki w tym kolorze. Warto pamiętać również o butach – sportowe, jak i eleganckie modele w zielonym odcieniu, powinny znaleźć się w szafie każdej trendsetterki.

Szpilki Baldowski w kolorze butelkowej zieleni to modna propozycja butów do wiosennych, eleganckich stylizacji. Dzięki wykonaniu z wysokiej jakości skóry zamszowej, zapewniają komfort w trakcie chodzenia. Z kolei ich finezyjny, zabudowany fason z odkrytym palcem sprawia, że obok tego modelu szpilek, nie sposób przejść obojętnie.

Subtelny róż – kolor na wiosnę 2019

Pastele to idealne kolory na wiosnę. Delikatne odcienie ubrań i dodatków, świetnie wpasowują się w budzącą się powoli do życia przyrodę. Wśród trendów na wiosnę 2019, znalazł się nie tylko pastelowy błękit, ale też pudrowy róż. Warto zatem, żeby w wiosennej garderobie znalazły się ubrania i dodatki w odcieniu liliowym, peoniowym i delikatnym różu. Różowe inspiracje można było zobaczyć na pokazach mody Givenchy, Bossa czy Rabih Kayrouz.

Najlepsze buty na wiosnę to niewątpliwie sneakersy. Big Star proponuje klasyczny model w kolorze pudrowego różu, który świetnie sprawdzi się w stylizacjach ze spodniami, spódnicami, a nawet sukienkami. Buty, wykonane z lekkiego, wysokogatunkowego tworzywa, zapewnią należyty komfort podczas codziennego użytkowania. Ich minimalistyczny fason, w całości pokryty odcieniem pudrowego różu, będzie doskonałym zwieńczeniem wiosennych stylizacji.

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z marką...