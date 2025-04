Tego lata nie ma miejsca na nudę! Born2be.pl zabiera nas na fascynujący citybreak po Neapolu oraz na Wyspę Procida, zachęcając do czerpania życia garściami i zabawy modą – nieważne, w jakim rozmiarze! Marka promuje tu wygodny, miejski luz w połączeniu z elegancją i gorącymi trendami na lato 2022 – miks idealny na wymarzone wakacje i zwiedzanie zakątków miast! Jakie atrakcje czekają na nas w najnowszej kampanii Born2be.pl? Na początek ruszamy w boho rejs po lazurowych wodach Wybrzeża Amalfitańskiego. Kampanię otwierają tu zmysłowe, długie sukienki Coridoe z mięciutkiego rayonu, dostępne na stronie również w wersji plus size. To propozycje w sam raz na wakacje w mieście – przepięknie prezentują się na opalonej skórze, a do tego dbają o komfort podczas upałów. Na zdjęciach zobaczymy je w wersji śnieżnobiałej, w komplecie z szydełkowymi minitorebkami i kwiatową biżuterią. WOW! Każda kobieta poczuje się w takim zestawie wyjątkowo, a szczególnie miłośniczka stylu boho!

fot. materiały prasowe

Czas na kolorowy zawrót głowy! Born2be.pl prezentuje swoje bestsellerowe sukienki, dwuczęściowe komplety oraz kombinezony w wyrazistych odcieniach, które świetnie kontrastują z magicznymi krajobrazami Włoch. Totalnym hitem są stylizacje w kolorze trawiastej zieleni, pomarańczy, fuksji albo soczystej wersji żółtego. Na stronie marki znajdziemy setki takich produktów – od koktajlowych sukienek, przez sportowe kolarki, aż po sneakersy czy klapki mule. Jest w czym wybierać, a marka zachęca do miksowania kontrastowych kolorów w jednej stylizacji – w końcu letnie wyjazdy są doskonałą okazją do zabawy modą. A to nie koniec! Furorę zrobią też hipnotyzujące printy przypominające malarskie obrazy – perfekcyjnie oddają klimat artystycznego miasta! Wielbicielki miejskiego luzu również znajdą coś dla siebie. Born2be.pl promuje bawełniane topy w wersji gładkiej i kwiatowej, a także jeansowe szorty Cililike z rozkloszowaną, poszarpaną nogawką.

fot. materiały prasowe

Wakacyjny must-have to również wygodne buty, w których odkryjemy każdy zakamarek miasta. W kampanii STYL, nie rozmiar! zobaczymy płaskie klapki z plecionymi paskami, a także espadryle Thaxie z jutową plecionką – to marynarskie propozycje w sam raz na urlop nad morzem. Koronkowe trampki albo kultowe sneakersy od Born2be.pl świetnie sprawdzą się podczas całodniowych wypraw. A może coś bardziej eleganckiego? Marka przygotowała ogromną kolekcję sandałów wiązanych aż do łydki, klapków z kwadratowym noskiem, modeli na niskiej szpilce albo geometrycznym, stabilnym słupku. Znajdziemy je na stronie w każdym kolorze i rozmiarze. W najnowszej kolekcji nie mogło zabraknąć akcesoriów: okularów przeciwsłonecznych z szerokimi oprawkami, a także torebek – pikowanych, do ręki, na łańcuszku, i nie tylko. Takie dodatki przepięknie dopieszczą look na lato 2022!

Moda to styl, a nie rozmiar – w te wakacje baw się trendami i pokaż swój look od #born2be.pl!