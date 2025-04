Sportowe buty to hit ostatnich miesięcy. Jeszcze jakiś czas temu były zarezerwowane jedynie

na siłownię lub salę treningową, a obecnie są jednym z najmodniejszych dodatków. Pokochały je gwiazdy i miliony kobiet na całym świecie. Dlaczego? Są wygodne, praktyczne, stylowe, pasują do wielu stylizacji i są niezwykle modne.

Sportowe buty hitem 2016 roku

Nasze życie coraz bardziej przyspiesza, jednak każda z nas w tej szalonej gonitwie chciałaby wyglądać modnie i stylowo. Chodzenie na co dzień w szpilkach nie jest najlepszym wyborem, ale wygodne sneakersy są dobrą alternatywą. Pasują do dżinsów, sukienki, spódnicy, kombinezonu i szortów. Nosimy je do pracy, szkoły, szalone imprezy i spotkania z przyjaciółmi. Dlatego tym bardziej cieszy nas, że moda na sportowe buty rośnie w siłę. Obecnie na topie są modele, które były popularne w lata 90. Przecież wiele z nas, jeszcze w czasach szkolnych nosiła Superstary (ja miałam białe z różowymi wstawkami), Cortezy czy Gazelle. Jeżeli macie je schowane na dnie szafy, to czym prędzej po nie sięgnijcie. Teraz są na topie!

fot: ONS/od lewej: Ewa Chodakowska; Agnieszka Szulim; Kendall Jenner; Margaret

Jeżeli nie do końca wiecie jak nosić sportowe buty na co dzień, to inspiracje możecie czerpać ze stylizacji gwiazd. Wydaje się nam, że niewiele kobiet zdecyduje się na odważne połączenie, które wybrała Ewa Chodakowska. Jadnak stylizacja Agnieszki Szulim czy Kendall Jenner jest już do odtworzenia. Bardzo dobrze z tym typem obuwia poradziła sobie również Margaret. Czerwone szorty, marynarka i beżowy top to kobiecy zestaw, który przez buty na obcasie nabrałby wyzywającego charakteru. Dzięki płaskim wszystko ze sobą współgra.

