Pierwszy śnieg zaskoczył chyba wszystkich. Jeżeli również należycie do tej grupy to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Znajdziecie tam najładniejsze śniegowce na sezon jesień-zima.

Sprawdź, czy znajdziesz dla siebie coś na nowy sezon. W Modago.pl wybrałyśmy dla Ciebie najmodniejsze buty zimowe damskie.

Modne śniegowce na zimę

Głównym zadaniem śniegowców jest ochrona przed zimnem i wilgocią. Wiele osób mówi, że w przypadku tego obuwia wygląd jest sprawą drugorzędną. Jednak my nie możemy się z tym zgodzić. Oczywiście bardzo ciężko jest znaleźć ładne śniegowce, ale jest to możliwe. W naszym zestawieniu pojawiły się eleganckie śniegowce damskie - Tamaris, Love Moschino, Moon Boot, Clarks czy Sorel.

My w tym sezonie planujemy kupić nowe śniegowce i najprawdopodobniej postawimy na czarne buty marki Geox - nie rzucają się w oczy i będą pasowały do wielu zimowych stylizacji. Dzięki nim będziemy mogły przetrwać zimę w mieście i nie zmarzniemy w czasie wyprawy w góry.

