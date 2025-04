Sneakersy to buty, które nosimy cały rok. Wyglądają równie dobrze ze zwiewną sukienką jak i z jeansami o dowolnym kroju. Nie możemy też zapominać, że są bajecznie wygodne, a do tego naprawdę stylowe. Jeśli szukasz sportowych butów, które będą wpisywać się nie tylko w trendy na lato 2020, ale zostaną w twojej szafiena dłużej, na wyprzedaży w Eobuwie znalazłyśmy kilka modeli od 49 zł, które mogą ci się spodobać.

Sneakersy na platformie Jenny Fairy

Klasyczne proste sneakersy to must have w twojej szafie. Będą wyglądać świetnie z rurkami, spodniami w kant, kulotami, sukienkami... Ich minimalistyczny krój sprawia, że to prawdziwe buty do zadań specjalnych. Ten model Jenny Fairy ma lekko podwyższoną podeszwę, dzięki czemu wizualnie wydłużysz i wyszczuplisz z nimi sylwetkę.

Różowe sneakersy Big Star

W ostatnich miesiącach królują pastele, a my radzimy nosić je nie tylko na dziewczęcych sukienkach. Te sneakersy Big Star wyglądają jak kultowy model od Pumy, ale kosztują zaledwie nieco ponad 100 zł. Mają piękny kolor pastelowego różu z kontrastującymi białymi wstawkami. Są wykonane z materiału o wyglądzie zamszu oraz naturalnej skóry licowej.

Szare sneakersy Kangaroos

Lubisz ekstrawaganckie obuwie? Wybierz sneakersy na podeszwie inspirowanej kultowymi creepersami. Ten buty marki Kangaroos mają piękny stalowy kolor i brązową, grubą podeszwę. Dzięki stonowanym barwom będą pasować do większości stylizacji. Świetnie podkreślą np. klasyczny kremowy trencz.

Białe sneakersy Adidas

Jeśli oprócz wyglądu cenisz sobie i kultowe marki, Adidas Superstar to buty dla ciebie. Te sneakersy królują na ulicach niezmiennie od lat - i nie ma co się dziwić! Ten fason nigdy nie wyjdzie z mody. Są też bardzo łatwe w utrzymaniu i czyszczeniu.

Sneakersy Fila, cena z 429 zł na 259 zł

Przy kultowych sneakersach nie można zapomnieć też o podbijających świat mody od kilku lat butach Fila Disruptor. Te duże sportowe buty o nieco topornym wyglądzie podbiły serca fashionistek w całej Polsce. Na Eobuwie.com możesz kupić je w wyjątkowej promocji. Zostały przecenione o 40%.

