Sneakersy - niezmiennie modne

Sneakersy to kolejny element sportowej mody, która została zaadaptowana na co dzień. Niegdyś buty te przeznaczone były jedynie do aktywności fizycznej, doczekały się wielu wariantów. Sneakersy na koturnie od lat są modne, podobnie jak miejskie modele inspirowane wcześniejszymi dekadami. Nie tylko marki takie jak Nike, adidas, czy Reebok mają w swojej ofercie damskie sneakersy. Topowi projektanci mody, tacy jak Isabel Marant, Steve Madden czy marka Liu Jo również projektują je od lat.

A jakie były ich początki? Ich nazwa pochodzi o skradania się (ang. tłum. sneaking), a to wszystko przez gumową podeszwę, która nie wydawała żadnych dźwięków - w przeciwieństwie do popularnych cholewek. Wait Webster, opatentował gumowe podeszwy w 1832 roku. Zaś sama nazwa "sneakers" zaczęła być używana ok. 1917 roku, z kiedy to pochodzą pierwsze informacje na ten temat.

Sneakersy na koturnie

Moda na buty sportowe z ukrytą koturną wprowadziła kilka lat temu francuska projektantka mody Isabel Marant. Od tamtej pory nie ma chyba marki, która nie miałaby ich w swojej ofercie. Chociaż oryginalne kosztowały ponad 3000 złotych, tak teraz sneakersy na koturnie można kupić już w bardzo niskiej cenie.

Sneakersy na koturnie to dla mnie evergreen. Dobrze robią sylwetce - zachowując przy tym wygodę. Świetnie pasują zarówno do nieśmiertelnej ramoneski jaki i do eleganckiego trencza.

- Sylwia Brzezińska, stylistka gwiazd

Popularności tych butów chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Są wygodne i praktyczne. A do tego dzisiejsza moda pozwala na bardzo wiele, więc można je stylizować na wiele sposobów. Sneakersy damskie będą świetnie wyglądać z cygaretkami w kant, ale i z letnią sukienką. Można je pięknie zestawić marynarką, jak i modną bomberką.

Sneakersy, a athleisure?

Ponadto ten rodzaj obuwia doskonale wpisuje się we wciąż popularny trend "athleisure". Polega on na tym, że ubrania i dodatki przeznaczone do uprawiania sportu, takie jak spodnie dresowe, joggery, sportowe bluzy, buty do biegania, czy czapeczki z daszkiem nosimy w stylizacjach na co dzień, do pracy, a nawet na wieczorną imprezę. Sneakersy świetnie wpisują się w tą tendencję.

Projektanci i znane marki wychodzą na przeciw zapotrzebowaniu. Sneakersy w dzisiejszym świecie można znaleźć również w eleganckiej wersji na wieczór. A także idą z najnowszymi trendami - ozdobione aplikacjami, dżetami, a nawet kamieniami. Czysty ekscentryzm. Dlatego jeśli możecie sobie na to pozwolić to sneakersy możecie nosić nawet do pracy w biurze. Zabrać je na wakacje lub wystylizować je odpowiednio na randkę.

