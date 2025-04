Sneakersy to potoczna nazwa sportowych butów, które nosimy na co dzień. Kiedyś to pojęcie obejmowało jedynie dobrze wszystkim znane trampki na gumowej podeszwie. Obecnie za sneakersy uważane są również sportowe buty, które zamiast na zajęcie fitness nosimy do casualowych, a czasem nawet eleganckich stylizacji.

Reklama

Jeszcze kilka lat temu sneakersy można było znaleźć jedynie w ofercie marek sportowych takich jak Nike, Reebok, Adidas czy New Balance. Obecnie tego typu obuwie jest dostępne również w kolekcjach światowych projektantów - Isabel Marant, Gucci czy Casadei. Obecnie tego typu buty ma w swoich ofercie każda sieciówka obuwnicza i odzieżowa.

Świat mody poszedł nawet o krok dalej i popularne stały się kolekcje marek sportowych, które są tworzone we współpracy z gwiazdami świata mody, muzyki czy sportu. Kilka sezonów temu pojawiły się nawet sportowe buty, które pasują wieczorowych stylizacji.

Stylizacje ze sneakersami

Ten modowy hit opanował ulice wielu polskich miast. Dlatego, postanowiłyśmy podpowiedzieć, jak stylizować sneakersy, które mogą być wygodną alternatywą balerin i botków. Dają większy komfort, nie cisną, nie obcierają i pasują do większości codziennych stylizacji.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Miejskie buty sportowe można nosić na wiele sposobów. Najłatwiej łączyć je z dżinsami, luźnymi dresami, szerokimi spodniami wykonanymi z materiału lub eleganckimi cygaretkami. Aby uzyskać modną stylizację, wystarczy jeszcze tylko biały t-shirt i ramoneska, sweter oversize lub bawełniana bluza.

Kolejnym pomysłem jest zestawienie ze zwiewnymi sukienkami, które będą wyglądały nadal efektownie, a wy nie będziecie musiały przez cały dzień chodzić w niewygodnych butach na obcasie.

Bardzo dobrze wyglądają również z kobiecymi spódnicami i tylko od was zależy jaką długość wybierzecie - mini, midi i maksi wpisują się w najnowsze trendy.

Jednak najmodniejszym połączeniem jest duet elegancji i sneakersów. Dzięki temu prezentujecie się niezwykle modnie i stylowo. To propozycja dla kobiet, które doskonale orientują się w najnowszych trendach. A do tego potrafią bawić się modą!

W ostatnich latach coraz popularniejsze jest sięganie po klasyczne modele, które święciły triumfy w latach 80. i 90. Takie reedycje ma na swoim koncie m.in. Adidas czy Reebook. Niemal identyczne modele nosiłyśmy jako nastolatki, a teraz zachwycamy się nimi jako dorosłe kobiety.

Mnóstwo inspiracji na stylizacje znajdziesz w materiale wideo!

Reklama

Przeczytaj:

Jak nosić muszkieterki?

Loafers - 10 modnych modeli