Uwielbiamy stylowe sneakersy. I inne codzienne obuwie nie są tak wygodne, a jednocześnie na tyle uniwersalne, by móc je nosić zarówno do jeansów czy dresowych joggerów, jak i do zwiewnej sukienki czy maxi spódnicy. Instagramerki na całym świecie zakochały się w sneakersach od Alexandra McQueena. Są piękne, ale mają też swoją cenę. Za podstawowy model nawet kilka lat po premierze nadal zapłacisz prawie 2000 złotych.

Reklama

Na szczęście wśród sportowych butów jednej z wiodących marek znalazłyśmy sneakersy, które wyglądają niemal identycznie, a kosztują o wiele mniej.

Lubisz styl sportowy? Koniecznie wejdź na Modago.pl i znajdź buty sportowe damskie.

Sneakersy Adidasa jak Alexander McQueen

Klasyczny model Stan Smith wygląda niemal identycznie jak kultowe buty luksusowej marki. Największa różnica? Cena! Na wyprzedaży w eobuwie kupisz je już za 219 zł, czyli prawie 10 razy taniej. Chociaż nie jest to nadal bajecznie niska cena, trzeba pamiętać, że w tym przypadku płaci się za jakość. Starczą na o wiele więcej niż podobne modele z sieciówek.

Sneakersy Adidasa są wykonane ze skóry ekologicznej oraz licowej. Mają miękką podeszwę i sznurowanie. Na pierwsze rzut oka ciężko odróżnić je od oryginałów, ale ich prawdziwa marka wcale niczego im nie ujmuje.

Te Adidasy mają jednak jedną ogromną zaletę - są dostępne w kilkunastu wersjach. Możesz wybierać spomiędzy odcieni różu, czerni oraz różnych akcentów kolorystycznych.

Teraz na eobuwie wersja z zielonymi wstawkami została przeceniona z 269 zł na 219 zł. Możesz kupić je w rozmiarach od 35 do 39.

Jak stylizować sneakersy Adidasa?

Instagramerki noszą te sneakersy przede wszystkim do casualowych, bardzo wygodnych stylizacji. Oversizowa bluza (może być od chłopaka!), szorty w kolarskim stylu i kobiecą biżuterię. Całość możesz uzupełnić też wysokimi sportowymi skarpetkami i modną torebką cross body.

Jeśli wolisz bardziej konwencjonalne stylizacje, postaw na obcisłe jeansy i marynarkę w modnym kolorze. Świetnie sprawdzi się w tej roli największy hit lata 2020, czyli kolor lawendowy.

Reklama

Więcej modnych butów w niskich cenach:

Ciężko o bardziej efektowne sandały niż te z H&M. Kosztują teraz 129 zł

Mokasyny mule z Reserved to najmodniejsze buty na lato 2020. Kupisz je na wyprzedaży

Sandały na słupku z CCC kosztują tylko 49 zł, a pasują do wszystkiego