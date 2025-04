Jesienią postaw na wygodę, czyli oddychające, miękkie buty sportowe. Twoje stopy podziękują ci za amortyzującą wstrząsy podeszwę, a przy okazji nie ucierpi poczucie stylu: sneakersy są teraz bardzo modne.

Reklama

Sneakersy Adidas w Biedronce

Sportowe obuwie zawsze cieszyło się uznaniem, niemniej jednak jest to spory wydatek, jeśli zależy ci na jakości. Szczęśliwie w wybranych sklepach Biedronka od 3 do 16 września można zaopatrzyć się w modne sneakersy marki Adidas za jedyne 149 zł za parę. Ponadczasowy design, uniwersalna kolorystyka i niewygórowana cena zapewnie skłonią niejednego klienta do zakupu - sneakersy to świetne buty na każdą porę roku, a zwł. na jesień.

fot. Materiały prasowe

Adidasy występują w rozmiarach 37-39 (damskie) i 42-45 (męskie). Są wiązane na sznurówki, a ich fason dostosowuje się do stopy. Znawcy z pewnością docenią fakt, że modne sneakersy z Biedronki posiadają zewnętrzną podeszwę wykonaną z wytrzymałej gumy, która zwiększa przyczepność do podłoża - jest to niezwykle istotne podczas spacer lub biegu w deszczu.

Lubisz styl sportowy? Koniecznie wejdź na Modago.pl i znajdź buty sportowe damskie.

Syntetyczna klatka w śródstopiu oraz osłona na pięty dodatkowo stabilizują stopę, a amortyzująca podeszwa środkowa chroni przed urazami. Sportowe buty Adidas dostępne w Biedronce nie odbiegają designem od droższych modeli.

Jak stylizować sneakersy?

Czarne adidasy warto zestawić z camelowym płaszczem z H&M swobodnie puszczonym wzdłuż ciała. Przełamiesz sportowy charakter stylizacji szalem lub modną torebką na jesień 2020. Szare sneakersy z Biedronki będą współgrały także z najmodniejszą kurtką sezonu - najlepiej ramoneską z frędzlami za 79 zł. Buty Adidas w intensywnym kolorze będą wyglądały modnie w zestawieniu z parką lub kurtką w stylu boho z Zary.

Reklama

Moda na jesień 2020: Modne sukienki na jesień w Lidlu do 40 złKlasyczna biała koszula z Lidla za 24 zł - podobnej nie kupisz nawet w ZarzeWyszczuplające jeansy z Lidla za 39 zł - założysz je botków i sneakersów