Skórzane botki będzie można kupić w Lidlu już od czwartku 26.09. Dyskont przygotował szeroki wybór modeli w cenach już od 80 zł. Wszystkie wykonane są z wysokiej jakości skóry naturalnej.

Reklama

Proponowane wzory są klasyczne, a jednocześnie doskonale pasują do trendów na jesień 2019. Będzie można je kupić w sklepach stacjonarnych oraz on-line. Oto polecane skórzane botki z Lidla, na które warto zwrócić uwagę!

Sztyblety

To absolutny must have! Ten ponadczasowy model jesiennych botków w nowym sezonie wciąż będzie na topie. W Lidlu będzie można kupić modne sztyblety ze skóry naturalnej o minimalistycznym fasonie z elastycznymi wstawkami po bokach. Buty są ocieplone. Dostępne rozmiary to 37-41. Kosztują 79,00 zł.

fot. Materiały prasowe

Trapery

Wracają do łask na fali modny na estetykę lat 90. Jesienią są szczególnie pożądane ze względu na komfort noszenia. Sznurowane buty pasują do każdej codziennej stylizacji, zarówno z jeansami, jak i sukienką. W Lidlu będzie można kupić model ze skóry naturalnej, ozdobiony rockowymi nitami. Jego dodatkową zaletą jest antypoślizgowa podeszwa. Dostępne rozmiary to 37-41. Cena to 99,00 zł.

fot. Materiały prasowe

Botki na słupku

Dodają wzrostu, a jednocześnie są bardzo wygodne. W Lidlu znalazłyśmy ciekawe skórzane botki na słupku z szalenie modnym akcentem w postaci tłoczonej skóry, przypominającej skórę węża. Dodatkowymi atutami są: antypoślizgowa podeszwa oraz miękka wkładka w środku. Dostępne rozmiary to 37-41. Cena to 99,00 zł.

fot. Materiały prasowe

Reklama

Przeczytaj:

Płaskie botki na jesień 2019 - 10 modnych modeli

Botki na obcasie - wzory na jesień 2019