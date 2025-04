Myśląc o butach na letnie miesiące, pewnie masz przed oczami wygodne sandały na płaskiej podeszwie lub stylowe klapki, które nie będą obcierały stóp nawet w czasie największych upałów.

Niewiele kobiet w pierwszej chwili myśli o butach na obcasie. A może warto wziąć tę opcję pod uwagę? Oczywiście nie namawiamy do zakupu tradycyjnych szpilek. Chcemy cię przekonać do sandałów na stabilnym słupku.

Najmodniejsze sandały na lato 2019 - przegląd modeli

Jakie sandały na słupku kupić?

Są wygodne, pasują do wielu stylizacji (nie tylko tych na specjalne okazje), dodają kilka centymetrów wzrostu i wymuszają prawidłową postawę. Każda kobieta inaczej chodzi w butach na obcasie, a inaczej w balerinach. Jakie modele znajdziesz obecnie w kolekcjach znanych marek? Widać kilka dominujących tendencji.

Spis treści:

Będą pasowały do minimalistycznych oraz klasycznych stylizacji, które wymagają eleganckiego dopełnienia. Możesz nosić je na co dzień, ale sprawdzą się również w czasie kolacji z ukochanym i wypadu z przyjaciółkami na szaloną imprezę. Preferowane kolory? Oczywiście nieśmiertelna czerń, ale również - dla kontrastu - subtelne odcienie różu, złamanej bieli i jasnej szarości.

Fot. Materiały prasowe/DeeZee/CCC, cena ok. 129,99 zł

Idealny wybór dla kobiet, które cenią sobie dyskretną klasykę. To kwintesencja elegancji. Sprawdzą się do każdej stylizacji i na niemal każdą okazję. Są świetne zarówno do pracy, jak i na uroczystość rodziną czy randkę z ukochanym. Dodatkowa zaleta? Optycznie wydłużają nogi.

Fot. Materiały prasowe/Ochnik, cena ok. 329,90 zł

Idealna propozycja na wesele. Delikatne pastele lubią towarzystwo zwiewnych sukienek w romantycznym stylu (najlepiej zdobionych kwiatowym motywem).

Fot. Materiały prasowe/Weitzman (eobuwie.pl), cena ok. 1 709,00 zł

Lubisz styl glamour? Metaliczne odcienie srebra i złota, błyszczące zdobienia i efektowne obcasy są na czasie od kilku sezonów. Będą doskonałe na letnią imprezę w modnym klubie. Wbrew pozorom te buty pasują niemal do wszystkiego.

Będą pięknie wyglądały z sukienką w kwiaty, ale równie dobrze wypadną ze z dżinsami typu boyfriend.

Fot. Materiały prasowe/Maccioni, cena ok. 309,00 zł

