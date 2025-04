Latem stawiamy na wygodne rozwiązania. Dlatego naszym ulubionym zestawem na upalne dni jest zwiewna sukienka i sandały na płaskiej podeszwie. Jednak znalezienie tych ostatnich nie jest prostą sprawą. Aby nieco ułatwić wam poszukiwania, postanowiłyśmy stworzyć zestawienie najładniejszych modeli z aktualnych kolekcji.

Na ładne sandały wcale nie trzeba wydać fortuny. Trzeba jednak uzbroić się w odrobinę cierpliwości. W kolekcjach znanych marek znajdziecie oczywiście wiele interesujących propozycji. Zaczynając od klasycznych w czarnym lub brązowym kolorze. Przez modele w odcieniach srebra i złota. Aż do zdobionych fantazyjnymi pomponami, kamykami, cyrkoniami czy frędzlami. Jednym słowem dla każdego coś miłego.

Jeżeli chcecie stać się właścicielkami fajnych sandałów to ostatni dzwonek na zakupy. Za 2-3 tygodnie najciekawsze modele znikną ze sklepowych półek. Niestety wiemy to z własnego doświadczenia!

1 z 23 Sandały Buffalo, cena, ok. 209 zł

2 z 23 Sandały Pieces, cena, ok. 209 zł

3 z 23 Sandały New Look, cena, ok. 125 zł

4 z 23 Sandały Zara, cena, ok. 139,90 zł

5 z 23 Sandały Zara, cena, ok. 329 zł

6 z 23 Sandały New Look, cena, ok. 125 zł

7 z 23 Sandały Gioseppo, cena, ok. 250 zł

8 z 23 Sandały Topshop, cena, ok. 120 zł

9 z 23 Sandały Mango, cena, ok. 139,90 zł

10 z 23 Sandały New Look, cena, ok. 95 zł

11 z 23 Sandały Anna Field, cena, ok. 109 zł

12 z 23 Sandały Vero Moda, cena, ok. 169 zł

13 z 23 Sandały s.Oliver, cena, ok. 249 zł

14 z 23 Sandały Sinsay, cena, ok. 39,99 zł

15 z 23 Sandały Zara, cena, ok. 139,90 zł

16 z 23 Sandały Mango, cena, ok. 139,90 zł

17 z 23 Sandały H&M, cena, ok. 129,90 zł

18 z 23 Sandały Gioseppo, cena, ok. 180 zł

19 z 23 Sandały H&M, cena, ok. 59,90 zł

20 z 23 Sandały Topshop, cena, ok. 160 zł

21 z 23 Sandały Buffalo, cena, ok. 249 zł

22 z 23 Sandały Topshop, cena, ok. 145 zł