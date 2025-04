Sezon na sandały zbliża się wielkimi krokami (tak, lato już majaczy na horyzoncie), czas więc poznać najważniejsze trendy i dodać do kolekcji nową, świeżutką parę, żeby przywitać najlepszą porę roku w świetnym stylu. Wiemy już, jakie płaskie sandały zdominowały wybiegi i podbiły serca gwiazd i fashionistek na całym świecie (Płaskie sandały na lato 2023: 5 modeli, które będą hitem), teraz bierzemy pod lupę sandały na obcasie.

Ten sezon pełny jest sylwetek, które można pokochać. Są nie tylko seksowne, stylowe, ale też wygodne. Modne będą m.in. mega platformy (kontynuacja trendu), koturny, sandały obsypane klejnotami, na cienkich paskach i transparentne. Nie można też zapomnieć o klapkach na obcasie, które w kolekcjach uwzględnił prawie każdy topowy projektant.

Jeśli natomiast chodzi o kolory, rządzić będą sandały w soczystych odcieniach, romantycznych pastelach oraz z połyskiem - złote i srebrne.

Przewiń dół i zobacz krótki przewodnik po najmodniejszych sandałach na obcasie na lato 2023.

Spis treści:

Projektanci nie mają dość platform i lansują je kolejny sezon z rzędu. Tym razem zainwestuj w wakacyjną wersję — w naturalnym wykończeniu np. ze słomy lub rafii. Sandały w tym stylu idealnie zagrają z długimi, białymi sukienkami i lnianymi zestawami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Sandały na obcasie wiązane wokół kostki to kolejny mocny trend na lato 2023. Seksowne, eleganckie i wszechstronne.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Sandały z cienkimi paskami zapinane na kostce to klasyka. Przetrwają próbę czasu. W tym sezonie dodaj do kolekcji parę w złotym lub srebrnym kolorze. Pięknie podkreślą opaleniznę i wakacyjny pedicure. To ten model, który zabierzesz z biura prosto na imprezę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Latem powrócą też sandały na transparentnym obcasie. Ledwo widoczne, ale czynią cuda. Wysmuklają nogi, wyglądają lekko i bardzo stylowo.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Znudziły ci się sandały na słupku lub szpilce? Poszukaj modeli na geometrycznym obcasie. Im bardziej niebanalny kształt, tym lepiej. Natychmiast podniosą cały twój look.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Migoczący trend opanował nie tylko dodatki, ale też buty. Sandały na obcasie w imprezowym klimacie — zdobione cyrkoniami, koralikami, cekinami i wszystkim, co lśni są hitem na lato 2023. Na wesele, śluby lub weekendowe wyjścia będą idealne.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Koturny to jeden z najbardziej dzielących trendów, ale jak widać — projektanci nie odpuszczają. Jeśli obawiasz się, że będą wyglądać zbyt masywnie, sięgaj po modele w minimalistycznym wykończeniu i w neutralnych kolorach.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Klapki na obcasie to jeden z najgorętszych trendów obuwniczych na lato 2023. Już wkrótce zobaczysz je wszędzie. Noś je do jeansów, szortów, spódnic i sukienek. Będą pasować na każde wyjście, nawet do biura.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

