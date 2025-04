Gdy za oknami robi się cieplej, chętnie sięgamy po modne buty na lato, które sprawiają, że czujemy się komfortowo nawet w upalne dni. Oczywiście najwygodniejsze są modele na płaskiej podeszwie, ale czasem każda z nas musi wyglądać bardziej elegancko. W takim wypadku znakomicie sprawdzą się sandały na koturnie. Są znacznie wygodniejsze niż te na szpilce, ale równie stylowe i kobiece.

Modne sandały na koturnie - hitowe modele na lato 2019

Koturny nie były numerem jeden na światowych wybiegach, ale pojawiły się w kolekcjach kilku marek np. Dolce&Gabbana. Tego typu buty są uwielbiane przez kobiety na całym świecie. Główny powód? Są uniwersalne i wygodne.

Pewnie dlatego w popularnych sieciówkach ich nie brakuje. Najpopularniejsze są modele na słomkowej lub korkowej podeszwie podeszwie, które pasują do zwiewnych, białych sukienek w stylu boho, które w tym sezonie pokochała m.in. Anna Lewandowska.

Fot. Materiały prasowe/Od lewej: Alexandre Birman, Dolce&Gabbana

Na czasie są również różnego rodzaju zdobienia: hafty i aplikacje. Wielbicielki klasyki będą zachwycone modelami utrzymanymi w stylu marynistycznym.

Najmodniejsze sandały na lato 2019 - przegląd modeli

Elegancki pokochają czarne sandały na koturnie. To must have, który powinna mieć w szafie każda stylowa kobieta. Będą odpowiednie nawet na wieczorne wyjście. Stworzą zgrany duet ze spodniami typu kuloty i efektownym koszykiem.

Najładniejsze modele sezonu znajdziesz na następnych stronach!

