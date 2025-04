Gumowe sandały Melissa to must have! Modele tej brazylijskiej marki są zaliczane do kanonu modnych butów. Idealnie wpisują się w trendy na lato 2019. Wybór wzorów i kolorów jest ogromny. Oto te, na które warto zwrócić uwagę!

Najmodniejsze sandały Melissa 2019

Letnie buty marki Melissa są stylowe, wygodne i praktyczne. Dzięki specjalnemu tworzywu, z którego są produkowane, świetnie sprawdzają się w trudnych warunkach. Można je nosić na co dzień, a także na plażę, na basen, a nawet do wody. Guma jest łatwa w utrzymaniu w czystości, więc ewentualne zabrudzenia nie stanowią problemu.

Wybór jest ogromny! Najczęściej wybierane są płaskie sandały Melissa. Modne są modele minimalistyczne, ale również z wiązaniem wokół kostki czy ozdobnymi kokardkami.

Wielbicielki eleganckiego stylu ucieszą wzory na obcasach i koturnach. Wszystkie są tak wyprofilowane, żeby zapewnić stopom maksymalny komfort.

Nie brakuje również najnowszych trendów! Powodzeniem cieszą się sandały na platformie, które pokochali blogerki i influencerki modowe.

10 najładniejszych modeli znajdziesz na kolejnych stronach!

