Minimalistyczne sandały na niskim obcasie to hit lata 2020. Takie modele pojawiają się w każdej sieciówce. Blogerki, gwiazdy i dziewczyny z Instagrama już je noszą. Jak wyglądają? Stylistyką nawiązują do lat 90. i zapewne nie spodobają się każdemu. My zdecydowanie należymy do tej drugiej grupy :)

Minimalistyczne sandały hitem lata 2020

W tym sezonie mniej znaczy więcej. Najlepiej, gdy buty to tylko kilka cienkich pasków i podeszwa. Jedynym „ozdobnym” elementem powinny być sprzączki od zapięcie.

Te sandały pochodzą z kolekcji Renee i kupisz je tylko przez internet. To model Merevien z cienkimi paskami wokół palców. Mają niski obcas w nowoczesnym i nieoczywistym kształcie, który dodaje im uroku i modowego pazura. Idealnie wpisują się w najnowsze trendy i z pewnością spodobają się każdej wielbicielce modnych dodatków w przystępnej cenie.

Chcesz mieć te sandały w swojej szafie? Mogą być twoje za 74,99 zł (zostały przecenione z 89,99 zł), a gdy zapiszesz się do newslettera, zapłacisz za nie tylko 59,99 zł. Są dostępne w od 36 do 41.

Jak nosić sandały na obcasie?

Skoro zdecydowałaś się na zakup takich butów, to nie boisz się eksperymentować z modą. Proponujemy nosić je z kolarkami, białą koszulą oversize i złotą biżuterią. Równie dobrze będą wyglądały z bieliźnianą sukienką midi i ramoneską.

Jeżeli wolisz bardziej zachowawcze stylizacje, to znakomicie wypadną z luźnymi sukienkami midi oraz postrzępionymi jeansami i t-shirtem.

