Tylko u nas! Premiera nowej kolekcji Sabriny Pilewicz. Zobaczcie, jako pierwsze najnowsze projekty polskiej designerki, która jest niezaprzeczalną królową torebek w naszym kraju ;) Tym razem ambasadorką jej kolekcji została Weronika Książkiewicz.

Reklama

Sabrina Pilewicz po raz kolejny zabiera nas w podróż do malowniczej Italii, tym razem do górzystej krainy Piemontu. To właśnie tam usytuowane są dwie miejscowości, na których cześć powstały wyjątkowe modele toreb – Alba oraz Pessione.

Nowa, limitowana kolekcja Sabriny Pilewicz

fot. Maciej Nowak

Pracując nad najnowszą kolekcją, projektantka stworzyła torebkę, która swoim designem mocno nawiązuje do stylu retro. Jednak, jak można się było spodziewać Sabrina Pilewicz nie zapomniała również o ultranowoczesnych detalach. Jej zamiarem było zaprojektować kolekcję, która będzie symbolizowała międzypokoleniowe zażyłości i ponadczasowość.

Już dzisiaj oficjalna premiera nowych projektów Sabriny Pilewicz. Na naszym Instagramie zobaczycie relację na żywo!

Reklama

Ceny torebek Alba oraz Pessione to ok. 800-950 złotych.

fot. Maciej Nowak