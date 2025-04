#Freeyourfury czyli kolejna dawka emocji od Reebok Classic w wykonaniu ambasadorów. Od kilku dni w sieci możecie znaleźć wideo, które jest owocem współpracy z ambasadorami Reebok Classic - Radzimira Dębskiego - JIMKA, Marty Wierzbickiej, Natalii Nykiel, Arety Szpury i Alana Andersza. Wygodna i dobra stylówka, dopełnienie scenicznego look’u i must have sezonu. W ten sposób ambasadorzy marki podsumowali promowany model butów FuryLite. Jednak jak interpretują hasło przewodnie kampanii?

#Freeyourfury - jak ambasadorzy interpretują nowe hasło kampanii

#Freeyourfury to proste i silne wezwanie do uwolnienia wewnętrznej furii i podążania własną drogą, niezależnie od wzbudzanych kontrowersji. Jeśli to, co robisz, nosisz, mówisz czy myślisz, nie podoba się innym, to inni mają problem, a nie Ty! Na pierwszy ogień poszła aktorka Marta Wierzbicka, która przyznała, że hasło promujące najnowszą kampanię kojarzy jej się z uwolnieniem swojego prawdziwego ja.

Teatr pozwala mi przybrać wiele masek. Uwalniam swoją furię zarówno jako ja – Marta Wierzbicka, kiedy jestem czymś mocno wkurzona i np. idę na fitness, ale równocześnie wiem że mogę się wyżyć w teatrze kiedy gram i nie jestem sobą. Jest to dobry sposób na uwolnienie swoich emocji, bo zawsze możesz zrzucić winę, że to nie Ty oszalałeś tylko postać, którą grasz.

- mówi aktorka Marta Wierzcicka

fot: serwis prasowy Reebok Classic

Uwolnij emocje! Pozwól poczuć chwile, zapomnij o wszystkim i po prostu poddaj się emocjom.

- dodaje Areta Szpura

Piosenkarka Natalia Nykiel natomiast utożsamia się z nim na scenie. Jest to miejsce, w którym może wszystko z siebie wyrzucić.

Lubię tworzyć i stanowi to dla mnie fajną odskocznię od codzienności. To niesamowite uczucie kiedy wychodzisz na scenę i wiesz, że robisz coś nie tylko dla siebie, ale też dla tych, którzy są w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Uwalnianie swojej furii interpretuję bardzo pozytywnie, wyzwalam swoje dobre emocje, którymi mogę zarazić innych.

- mówi Natalia Nykiel

fot: serwis prasowy Reebok Classic

Alan Andersz patrzy na to samo hasło trochę inaczej:

#Freeyourfury kojarzy mi się z uwolnieniem czegoś, co już się w tobie nie mieści. Jest to zarówno siła w mięśniach, jak i informacje w głowie. To jest to, co nas przepełnia, a żeby zachować równowagę, musimy nadmiar tej „furii” oddać światu.

Jednak do nas najbardziej trafia interpretacja Radzimira Dębskiego:

Jak wpiszecie ten hasztag w internety to znajdźcie filmik, w którym gram na bębnach to totalnie najlepiej zrozumiecie co czuje, bo mówienie o muzyce jest jak tańczenie o architekturze.

Kilka dni temu w sieci pojawiło się również wideo, będące owocem współpracy z ambasadorami Reebok Classic. Rytm wybijany przez JIMKA nadaje tempa nowej produkcji. W filmie prezentującym model FuryLite, ambasadorzy marki pokazują, czym jest dla nich hasło kampanii #freeyourfury.

