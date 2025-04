Jakie trendy panują w tym sezonie w obuwiu damskim? Najmodniejsze kolory na wiosnę i lato to odcienie brązu, beżu, kremowego i delikatnego różu. Nie brakuje też wariacji soczystych barw, m. in. żółtego, zielonego, czerwonego, fioletowego niebieskiego...i tak mogłabym wymieniać w nieskończoność. Hitem sezonu w butach dla kobiet są motywy kwiatowe i paski. Szał na espadryle jeszcze nie minął, więc szczęśliwe ich posiadaczki mogą spokojnie cieszyć się nimi i w tym sezonie. Miłośniczki płaskich butów na pewno znajdą coś dla siebie. Prawie w każdym sklepie są jazzówki, bardzo stylowe, eleganckie i na czasie oraz mokasyny, słynące z prostej elegancji. Pamiętajmy, że to nasze nogi mają być najbardziej eksponowanymi częściami ciała. A co, jak nie dobrze dobrane buty, wydobywają z nich prawdziwe piękno? Zapraszam więc na wirtualne zakupy! Tutaj możecie szybko i bez wychodzenia z domu obejrzeć kolekcje wielu sklepów i wybrać coś dla siebie!

50 NAJMODNIEJSZYCH BUTÓW NA SEZON WIOSNA LATO

Zara

Zara postawiła na klasyczną elegancję. Można tu znaleźć wysokie szpilki, pięknie wykrojone, w których nasze stopy oraz nogi będą wyglądać na bardziej filigranowe. Drobne paseczki w sandałkach sprawiają, że są bardzo dziewczęce, wysokie szpilki dodają im drapieżności. Każda kobieta w tych butach będzie czuć się seksownie i kokieteryjnie. Poza tym koturny, słupki, buty z zaokrąglonym i zaostrzonym czubkiem, chodaki i botki. Najbardziej efektowne są botko - sandały, niestety mogą sobie na nie pozwolić kobiety o długich i szczupłych nogach! Kowbojki wracają do mody w wielkim stylu. Są z frędzlami, gładkie, wysokie i niskie, w większości w odcieniach brązu i beżu. Zainteresowane panie odsyłam do naszych galerii!



Buty Zara na wiosnę i lato

Reserved

W sklepach tej marki znajdziemy prostą, nie wymuszoną, lekko zblazowaną elegancję, w sam raz w miejskim stylu. Ich kolekcja jest mieszanką wybuchową w dobrym guście. Przeważają tutaj odcienie brązu, beżu i szarości. Delikatne obcasy, nie za wysokie koturny i bez przesadnych zdobień. Materiały przeważające to zamsz i skóra. W kolekcji znajdziecie botki, półbuty, czółenka, mokasyny, baleriny, jazzówki, sandały i uwaga - kalosze, niezwykle przydatne w deszczową pogodę. Sprawdź sama w naszej galerii!



Obuwie damskie Reserved na sezon wiosna/lato

United Nude

Marka United Nude, która uwielbia zaskakiwać i tworzyć ponadczasowe obuwie dla kobiet, nie zawiodła nas i w tym sezonie. Ich kolekcja jest zapierająca dech w piersiach i przyznam szczerze, sama marzę o parze butów z tej firmy. Ich ceny niestety sprowadzają na ziemię. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na te ekskluzywne buty. Ekstrawagancja i niezwykłość to hasła przewodnie dla twórców obuwia dla United Nude. Tym razem marka skupiła się na obcasach. Są w niestandardowych kształtach, asymetryczne, jako przedłużenie pasków m.in w klapkach. Kolorystyka jest bardzo intensywna. Wzory to przede wszystkim paseczki w bardzo różnych odcieniach. Oprócz tego niezwykłe półbuty, których nie da porównać się z żadnymi innymi. Botki, sandały, klapki, baleriny, chodaki i wiele innych, takie propozycje ma dla nas marka United Nude na sezon wiosna/lato.



Botki z kolekcji United Nude, wiosna-lato

United Nude - buty damskie na wiosnę i lato

Nessi

W kolekcji wiosenno/letniej marki Nessi znajdziemy piękne czółenka doskonałe na imprezę lub eleganckie wyjście. Buty są w ekstrawaganckiej i w klasycznej formie. Dużo soczystych barw, zamszowych, lakierowanych i skórzanych materiałów oraz delikatnego wzornictwa. Takie buty pasują na każdą nóżkę! Oprócz tego trochę sportowego looku, czyli naprawde rewelacyjne tenisówki i trampki, nie tylko na górskie wycieczki. Zobaczcie najnowsze propozycje marki Nessi!



Nessi - energetyczna propozycja na wiosnę

Nessi - kolekcja obuwia na wiosnę i lato

Kazar

W kolekcji butów nie mają sobie równych. Firma Kazar produkuje fantastyczne obuwie, które doskonale wpasowuje się w trendy mody, jednocześnie dodając od siebie coś, co sprawia, że w swoich produktach są niedoścignieni. W sezonie wiosna/lato postawili na ciekawe wzornictwo, które przyciąga wzrok i magnetyzuje. Niektóre fasony są przytłaczające, ale wiele modeli jest w klasycznych jasnych kolorach (beże, kremy, szarości). Każda para jest niepowtarzalna i bardzo kobieca. Jeżeli uwielbiasz zwracać na siebie uwagę i wyglądać wyjątkowo, zobacz jakie propozycje ma marka Kazar!



Kazar - kolekcja wiosna/lato

DeeZee

Kolekcja obuwia DeeZee na sezon wiosna/lato jest stworzona dla lolitek, uwielbiających meeega wysokie obcasy i koturny. Soczyste kolory, pastele i delikatnie podniesione przody są motywem przewodnim w kolekcji. Są też koronki, lakierki, brokaty (idealne na karnawał), sznurowane botki i motywy zwierzęce. Oprócz tego ciekawy wybór balerinek. W sklepie odnajdą się młode kobiety lubiące zaszaleć!



Wiosenno-letnia kolekcja obuwia DeeZee

Obuwie DeeZee na wiosnę i lato

Quazi

W kolekcji obuwia damskiego Quazi dominują beże, szarości, delikatne róże i błękit. Buty są delikatne i bardzo dziewczęce. Dużo różnej wysokości, od bardzo wysokich szpilek i koturn, poprzez średniej wielkości obcasy, aż do bardzo niskich i płaskich butów. Na szczególną uwagę zasługują botki i czółenka z wyciętymi wzorami, imitującymi koronkę lub szydełkowe dzieło. W kolekcji odnajdą się kobiety w różnym wieku i z różnymi upodobaniami. Buty są bardzo stylowe i w dobrym guście.



Kolekcja Quazi na wiosnę

CCC

W kolekcji obuwia damskiego CCC przeważa umiarkowanie i wygoda. Większość butów na średniej wysokości obcasach i koturnach gwarantuje elegancki wygląd i poczucie komfortu. Oprócz tego dużo czerni, szarości, beżów i delikatnego różu. Dla osób, które lubią delikatne szaleństwo marka ma do wyboru buty w intensywnych barwach i sandało-botki, pięknie profilowane i z wycięciami, jednak nie wszyscy mogą sobie na nie pozwolić. Oprócz tego Jazzówki o nietypowych fasonach i również z wycięciami, tym razem imitującymi koronkę. Dla pań uwielbiających sport są tenisówki, we wzory kwiatowe, bardzo kolorowe, ale też gładkie i białe. W tym wszystkim znajdziecie też baleriny, sandały, japonki i wiele innych. Zapraszam do naszych galerii!



Kolekcja CCC - wiosna

Lasocki dla CCC - kolekcja na wiosnę

Mango

W kolekcji butów damskich Mango na wiosnę i lato mamy istne szaleństwo. Ich buty są ciężkie i toporne. Motywem przewodnim są zwierzęce wzory i drewniane obcasy oraz koturny. Próżno doszukiwać się w nich dziewczęcej delikatności. Kolekcja przeznaczona jest dla twardych, świadomych siebie kobiet, które mocno stąpają po ziemi lub dla takich, które chcą się na takie kobiety wykreować.



Buty Mango - kolekcja wiosna/lato

Tamaris

Szał kolorów i wzorów i to w dodatku za w miarę przystępną cenę? To możliwe! W sklepach Tamaris znajdziemy wyjątkowe wzory i intensywne kolory. Buty z tej kolekcji z pewnością zwracają na siebie uwagę, a przy okazji na nogi ich właścicielek. Szczególną uwagę zwróciłam na buty ze skóry, które wyglądają jakby całe były zrobione z drewna. W różnych odcieniach beżu i brązu z dodatkiem bieli i zieleni prezentują się fenomenalnie. Oprócz tego buty w kratkę, paski, plecionkę i wzory etniczne. Kolory butów są zainspirowane samą naturą (zielenie, brązy, beże, odcienie niebieskiego, żółtego i różowego). Ta kolekcja na pewno przywróci niejednej kobiecie radość życia! Sprawdź! Może skusisz się np. na espadryle damskie Tamaris?



Obuwie damskie Tamaris - trendy wiosna/lato

Fleq

W kolekcji butów damskich Fleq próżno szukać czegoś na płaskiej podeszwie. Domeną proponowanych modeli są bardzo wysokie obcasy, szpiki i koturny. Oprócz tego bogactwo wzorów i kolorów aż ma się ochotę krzyczeć z radości, zwłaszcza, że ceny tych butów są bardzo przystępne. Obuwie przeznaczone jest przede wszystkim dla młodych kobiet, które lubią szaleństwo i zwracać na siebie uwagę. W kolekcji panie znajdą czółenka, półbuty, botki, szpilki, sandały i wiele innych. Zapraszam do oglądania!



Szpilki z kolekcji Fleq.pl na sezon wiosna/lato

Buty na słupku z kolekcji Fleq.pl na sezon wiosna/lato

Bershka

W sklepach Bershka znajdziemy rewelacyjną ofertę butów na wiosnę i lato. Bogaty wybór fasonów, wzorów i kolorów sprawia, że każdy znajdzie tam coś dla siebie, bez względu na wiek upodobania, czy styl. Znajdziecie tutaj Bardzo wysokie szpilki o smukłej linii, bardzo dziewczęce i w stonowanych barwach. Na szczególną uwagę zasługują tutaj buty w pięknym pastelowym odcieniu różu w połączeniu z delikatnym brązem. Oprócz tego półbuty i czółenka na średniej wielkości obcasie, które będą rewelacyjnie sprawdzać się w pracy i na co dzień. Jeżeli lubimy wyglądać elegancko, a jednocześnie cenimy sobie wygodę i zdrowie naszych nóg, takie rozwiązanie będzie dla nas najlepszym wyjściem. I oczywiście w całej kolekcji nie mogło zabraknąć botków, bardzo modnych w tym sezonie. Ich cholewki są różnej wysokości, tak samo zresztą jak obcasy, w kolorystyce przeważają brązy. Do tego wszystkiego buty na koturnie, baleriny i tenisówki, które zapewniają nam wyjątkowy komfort i wygodę. Zapraszam do oglądania zdjęć!



Buty Bershka na wiosnę

Giuseppe Zanotti

Kolekcja butów damskich znanej marki Giuseppe Zanotti na sezon wiosna/lato jest powtórką zeszłych sezonów. Można znaleźć w niej buty na wysokim obcasie bez obcasa, które owszem swego czasu szokowały, ale dziś już nie są niczym innowacyjnym oraz motywy zwierzęce, powtarzane do znudzenia. Kolekcja może być nazwaną dobrą, jednak dla tak znanej marki jest to bardzo słaba ocena. Ich produkty są zbliżone w swoich fasonach do butów ogólnodostępnych w powszechnych sklepach. Taka marka powinna wyprzedzać innych co najmniej o krok, lansować nowe trendy, a jak na razie nie wprowadziła niczego rewolucyjnego, tylko odgrzane kotlety, w dodatku za niebotyczne ceny. Wyrażamy jednak nadzieję, że to chwilowy przestój! W sklepie można znaleźć szpilki, botki, czółenka, sandały, półbuty, baleriny, japonki i wiele innych. Obejrzyjcie i oceńcie!



Kolekcja butów Giuseppe Zanotti na wiosnę i lato

Venezia

Sklepy Venezia słyną z dobrych gatunkowo produktów, które służą długie lata. Ich buty są wykonane z pierwszorzędnej jakości materiałów i skrojone w klasyczne fasony, które pasują zawsze i wszędzie. Ich dodatki, zdobienia i wzory są minimalistyczne. Bogata kolorystyka sprawia, że wpasowują się w najnowsze trendy, a prostota w wykonaniu, powoduje, że nawet za kilka lat będzie można je włożyć bez obawy o śmieszność. Perfekcyjne wykonanie i dbałość o szczegóły jest ich domeną. Jeżeli lubisz elegancki minimalizm, komfort i użyteczność w butach ten sklep z pewnością jest dla Ciebie. Marka wypuściła następujące modele butów: sandały, chodaki, botki, półbuty, czółenka, jazzówki, baleriny, szpilki, buty na obcasie, japonki, mokasyny i wiele innych. Nasze galerie są podzielone ze względu na kolorystykę butów (brązowe, beżowe, czerwone, niebiesko-zielone, szare, białe, czarne i wiele innych), kila propozycji tej marki znajdziecie poniżej!



Buty Venezia sezon wiosna-lato

Venezia - różowe buty na sezon wiosna/lato

Venezia - żółte buty na sezon wiosna - lato

New Yorker

Marka New Yorker w swoich produktach na sezon wiosna/lato skupiła się na miejskiej ekstrawagancji, stylu hippie i dziewczęcym wdzięku. W butach jest tego odwzorowanie. Kolekcja jest skierowana do młodych ludzi, głównie nastolatków, którzy uwielbiają mocne kolory i niezwykłe ich połączenia. Wszystko w luźnym niezobowiązującym stylu, w sam raz na młodzieńcze wypady, wakacyjne przygody i zwracanie na siebie uwagi. Znajdziecie tutaj sandały, trampki, półbuty, czółenka, botki i baleriny. Wszystko ciekawie i wyraziście zdobione. Obejrzyjcie zdjęcia!



Damska kolekcja obuwia New Yorker na wiosnę i lato

Deichmann

W sklepach Deichmann odnajdą się z pewnością osoby lubiące etniczne wzornictwo i delikatne dziewczęce stroje. W kolekcji przeważają espadryle, obuwie z plecionymi koturnami, ze szmacianym wykończeniem, w ciekawe wzory lub gładkie. Oprócz tego mnóstwo wzorów inspirowanych wiosennym krajobrazem. Dużo pasteli i barw neutralnych, (brązy, zielenie, brze). Znajdziecie też baleriny, najciekawsze są te, które wyglądają na koronkowe, botki z różną wysokością cholewek i obcasów, buty na koturnach, jazzówki, mokasyny, czółenka, szpilki i wiele innych. W sklepie odnajdą się kobiety w różnym wieku. Obejrzyjcie interesująca kolekcję Deichmanna!



Sandały i baleriny Deichmann na wiosnę i lato

Damska kolekcja Deichmann - wiosna/lato

Prima Moda

W sklepach Prima Moda każda kobieta zachwyci się bogactwem kolorów i wzorów, a to wszystko utrzymane w klasycznych liniach szpilek, botków, czółenek, półbutów, balerinek itp. Są buty bardzo wysokie, nieco niższe i zupełnie płaskie. Oprócz tego koturny, czubki i buty z odkrytymi palcami lub piętami. Fanki sportowej ekstrawagancji znajdą trampki na koturnie oraz zwykłe sportowe obuwie. Hitem kolekcji są buty w wężową skórę i kowbojki. Buty powinny zadowolić najbardziej wybredną kobietę, która lubi bogaty wybór i różnorodność. Zapraszam do naszych galerii!



Buty Prima Moda na wiosnę/lato

Simple

Bardzo ciekawy pomysł na obuwie damskie wiosna-lato znajdziecie w sklepach Simple, gdzie połączono klasykę z najnowszymi trendami mody i wyszło rewelacyjnie. Ich propozycje na ciekawe wzory to groszki. W sandałach dużo dziewczęcego uroku, wysokie obcasy, ale i średnie koturny oraz zupełnie płaskie modele, cienkie paseczki, zapięcia na kostce i wiele innych rozwiązań dodają im interesującego looku. Espadryle w bardzo ciekawych fasonach, nie są całkowicie zabudowane, a bardzo przewiewne i niestandardowe. Jezzówki podniesione obcasem prezentują się bardzo kobieco i elegancko, z lakierowanymi dodatkami. Połączenie dwóch kolorów (przede wszystkim biel i czerń) dodaje zupełnie innego wyglądu klasycznym fasonom. Balerinki w przeróżnych barwach (m.in. zielone, niebieskie, czarne) rewelacyjnie wyglądają na stopie. Poniżej nasze galerie. Sprawdźcie!



Obuwie damskie Simple na wiosnę/lato

Springfield

W sklepach marki Sprigfield odnajdą się osoby lubiące sportowy styl. Znajdziecie w nim przede wszystkim trampki, tenisówki oraz baleriny. Wszystko w najmodniejszych w tym sezonie wzorach (kwiatowych, w łączke) i kolorach (czerwienie, zielenie, brązy) Dodatkowo kolekcja uzupełniopna jest o eleganckie buty m. in. botki i czułenka, które są na niskim obcasie zapraszamy do naszych galerii.



Buty damskie Springfield na wiosnę i lato

Pull&bear

W sklepach tej marki trochę sportu, trochę elegancji i ekstrawagancji. Ciekawe propozycje karnawałowe oraz wiosenne i letnie. Znajdziecie tam botki, kowbojki, czółenka, półbuty, baleriny, sandały, trampki, tenisówki, buty za kostkę, na koturnie, szpilki, buty na słupku i wiązane. Wzornictwo i kolorystyka w obowiązujących w tym sezonie trendach. Cekiny, ćwieki, brylanciki, które z pewnością przydadzą się w okresie karnawału i na inne bale są bardzo eleganckie i gustowne. Obcasy są różnej wysokości. Wiele butów ma zdobiące frędzle, które przywołują kowbojski styl. Jeżeli jesteś ciekawa tej kolekcji to zajrzyj na nasze galerie!



Buty damskie Pull&Bear na sezon wiosna/lato

Baldowski

W kolekcji butów Baldowski na sezon wiosna lato różnorodność fasonów. W kolekcji dominują eleganckie czółenka, półbuty i pantofle. Delikatnie zdobione, z ciekawymi aplikacjami (m.in. kule, kwiaty, kokardki). Dużo błyszczących lakierek oraz wężowej skóry. W sklepie nie brakuje modnych jaazówek, sandałów (na obcasach, słupkach, szpilkach i koturnach), w których chętnie wyskoczymy na letnią imprezę. Hitem kolekcji są ciekawie wykrojone botki. Oprócz tego moc najmodniejszych kolorów tego sezonu. Zobaczcie!

Baldowski - obuwie damskie na sezon wiosna/lato

