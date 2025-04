Kowbojki znów są w modzie! Czy warto się na nie skusić? Niektórym kojarzą się przecież z nieco przaśnym, amerykańskim gustem: spoconymi amerykańskimi hodowcami bydła oraz kobietami w kraciastych koszulach wiązanych z przodu na supeł i w opiętych na maksa dżinsach.

Dzisiejsze kowbojki nosimy inaczej. Awansowały one do rangi eleganckich butów, z pazurem, "podkręcających" stonowane stroje.

Kowbojki na światowych wybiegach

Trend widoczny jest w propozycjach czołowych projektantów na sezon wiosna-lato 2018. Zobaczyć je można m.in na wybiegu u Givenchy, Cristiano Burani, Helmuta Langa czy Les Copains. Zestawiali je oni kowbojki z codziennymi stylizacjami, np. długimi, luźnymi marynarkami.

fot. FREE

Zachwycające są także wężowe krótkie botki z wężowej skóry u Chloe noszone do spodni z takim samym wzorem oraz limonkowe kowbojki u Burani.

fot. FREE

A za co warto polubić kowbojki?

1. Są ponadczasowe

To buty, które tak naprawdę są zawsze modne. Nawet, jeśli nie są na szczycie hitów sezonu (jak tego roku) to zawsze znajdują wiele zwolenniczek, takich jak np. Katie Holmes czy Jessica Simpson, które od lat często do swoich strojów dodają kowbojki.

2. Łatwo się je zestawia

Zawsze pasują do dżinsów, ale nie tylko w zestawieniach typu country. Można dobrać do nich elegancką koszulową bluzkę i trencz, albo ołówkową spódnicę i krótką kurtkę.

3. Zapewniają komfort i wygodę

Kowbojki mają dość niski i gruby obcas, dlatego są stabilne i można je zaliczyć do wygodnych butów na co dzień.

4. Na słońce i niepogodę

Uszyte najczęściej z grubszej, sztywnej skóry sprawdzą się jako obuwie na chłodniejsze dni. Ale bardzo powszechne jest też noszenie ich w stylizacjach z króciutkimi szortami.

Kowbojki u polskich blogerek

Warto spojrzeć też na zdjęcia na Instagramie czołowych polskich blogerek modowych, by stwierdzić, że to właśnie buty rodem z westernu skradną nam serca w tym sezonie.

Maffashion wybrała oryginalne kolorowe kowbojki, które zestawia z długą sukienką lub eleganckim płaszczem.

Jessica Mercedes nosi je z przykrótkimi spodniami i kraciastą kurtką. Odważny zestaw stworzyła też z "piżamowym" garniturem.

