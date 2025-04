W kolekcji Gino Rossi znajdziemy między innymi eleganckie, burgundowe kozaki na wysokim słupku czy stylowe i poręczne torebki na złotym łańcuszku lub z oryginalną skórzaną rączką – odcieniach wina lub karmelu. Marka, oprócz klasycznych, skórzanych akcesoriów, proponuje też aromatyczne świece i pałeczki, które umilą nam czas spędzony w domu oraz damskie perfumy. Do wyboru mamy dwa zapachy. Energie Sportive jest drzewny, pachnie piżmem, szałwią, solą morską i grejpfrutem. Drugi – Pour Femme – bursztynem, wanilią, mirrą balsamiczną i bobem tonka.

Z kolei Jenny Fairy już dzisiaj pozwala nam pomarzyć o karnawale i wieczornych wyjściach. Czarne, satynowe szpilki z ozdobnymi klamrami to wciąż zachwycający klasyk, który wypromowała Sarah Jessica Parker jako niezapomniana Carrie Bradshaw. Poszukującym modnych innowacji i trendów spodobają się dzianinowe botki na metalicznym, połyskującym słupku, a praktycznym i ceniącym wygodę – wysokie, kremowe sneakersy wykończone ciepłym misiem. Złota czy brokatowa torebka wieczorowa do ręki lub na ramię to prezenty, które sprawdzą się zawsze – w końcu znajdzie się niejedna okazja, żeby zabłysnąć z nimi w dłoni. Podobnie jak ozdobne, wyszywane kamieniami czy perłami opaski do włosów czy pozłacana biżuteria – tu szeroki wybór oferuje marka Acccessories.

W kolekcji Lasocki można wybierać spośród wielu styli i modeli. Mogą to być czarne, klasyczne kozaki na wysokim słupku, czółenka ozdobione kokardką albo z uszyte czerwonego zamszu. Małe, ale praktyczne i wyposażone w wiele przegródek torebki na ramię na ozdobnym, złotym łańcuchu albo – specjalnie dla kobiet potrzebujących większej przestrzeni, by zmieścić najpotrzebniejsze rzeczy – prostokątne, klasyczne torebki „tote”. Coś oryginalnego? Sztyblety ze wstawkami w szkocką kratę, modne, masywne botki na grubej podeszwie i obcasie albo zamszowe kozaki sięgające powyżej kolan. Marka sięga po różnorodne trendy, ale i sprawdzone klasyki. Tak, by każdy znalazł coś dla siebie.

Wszystkie kolekcje dostępne są w sklepach stacjonarnych CCC, na stronie ccc.eu oraz w aplikacji CCC.

