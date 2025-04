Półbuty - damski must-have

Półbuty to wszystkie rodzaje obuwia damskiego, którego cholewka sięga maksymalnie do kostki. Dlatego mamy szerokie pole do popisu, bo półbutów w sklepach, w szczególności wiosną nie brakuje. Półbuty są wygodne, modne i nadają się na wiele okazji, dlatego każda kobieta powinna mieć w swojej szafie przynajmniej jedną parę półbutów.

Półbuty mogą być zarówno sznurowane, jak i wsuwane. Mogą mieć również rzepy. Na terenie Polski, pierwsze wersje półbutów pojawiły się już w średniowieczu. Jednak, jak możemy się domyślić, wiele od tego czasu się zmieniło. Półbuty to dzisiaj też tenisówki i między innymi mokasyny.

1. jasne półbuty Wittchen, ok. 539 zł, 2. półbuty z ozdobą Loft37, ok. 529 zł, 3. półbuty Lasocki, ok. 179 zł, 4. czarne półbuty MAKO, ok. 390 zł - kolaż Polki.pl

Półbuty - z czym nosić?

Półbuty sprawdzają się w wielu zestawach. Pasują do biurowego looku ze spodniami materiałowymi, ale i weekendowego ze spodniami jeansowymi. Modele z zabudowanym przodem mogą optycznie skracać nogi, ale te wsuwane, z płytszą wersją noska świetnie pasować będą również do spódnicy lub krótkich spodenek.

Półbuty na koturnie są hitem

Od jakiegoś czasu w sklepach można znaleźć modele półbutów na koturnie. W szczególności te z niewielkim podwyższeniem są wciąż niezmiernie modne. Półbuty na niewielkiej słoninie wbrew pozorom są niezmiernie zgrabne. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się toporne, ale naprawdę to jedynie złudzenie. Noga w nich wygląda wyjątkowo atrakcyjnie.

Zaś półbuty na wysokiej platformie to wyższa szkoła jazdy. Dosłownie. Wersje butów w tym stylu można było zobaczyć między innymi na pokazie mody Stelli McCartney. U nas półbuty jej projektu namiętnie lansowała Natalia Kukulska.

