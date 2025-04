Miękkie, lekkie i wygodne. Tak w wielkim skrócie można opisać modne sandały na wiosnę-lato 2022, które na wybiegach lansowali projektanci. Komfort był ich głównym kryterium. W przeciwieństwie do sandałów na obcasie, gdzie wybór jest naprawdę ogromny i mamy różnorodność krojów i kolorów, tutaj jest on znacznie ograniczony. Ale to wcale nie znaczy, że serwowane nam modele nie są stylowe, bo są, i to nawet bardzo. W kolekcjach dominowały trzy kroje – gladiatorki, gumowe buty i mini platformy.

Jeżeli jesteś w trakcie poszukiwań swojej wymarzonej pary, sprawdź, za jakimi sandałami warto się rozejrzeć, będąc w sklepie. Płaskie sandały, które znajdziesz w zestawieniu, świetnie uzupełnią każdy wakacyjny look.

Spis treści:

Platforma była punktem wyjścia w tym sezonie. Sandały w takiej wersji w swoim katalogu ma większość największych, światowych marek. Każda miała na nie swój patent i dopasowywała je do estetyki swoich kolekcji: francuski dom mody Hermès postawił na oszczędny styl, Chloé wstrzyknął trochę koloru, natomiast Alberta Feretti zdecydowała się na prosty fason z efektowną plecionką.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Sandały wiązane lub zapinane na kostce nie znikają z listy trendów. W tym sezonie modne będą zarówno klasyczne, proste modele, jak i rzymianki bogato zdobione monetami, nawiązujące do modnego stylu boho. Lekkie, wygodne i łatwe w stylizacji.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Na fali są również długo niewidziane w świecie mody, gumowe buty. Givenchy lansował masywne gumowe klapki na platformie, natomiast Mossi - model przypominający buty dziadka. Płaskie, ażurowe sandały zapinane na kostce, dobrze wypadną w połączeniu ze zwiewną, długą sukienką.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

