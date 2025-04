Botki na jesień powinny być przede wszystkim komfortowe. Dobry wyborem są jesienne buty na płaskiej podeszwie. Idealnie sprawdzają się na co dzień, do stylu casualowego. Świetnie nadają się do noszenia do pracy. Sprawdziłyśmy, jakie modele będą modne w sezonie jesień-zima 2019/2020.

Najmodniejsze płaskie botki na jesień 2019

Najwygodniejsze buty na jesień mają płaską podeszwę. Wszystkie kobiety kochają obcasy, lecz na co dzień najlepiej sprawdzają się buty, które można nosić przez wiele godzin. To szczególnie istotne, jeśli prowadzimy aktywny, miejski styl życia. Na szczęście projektanci mody zdają sobie z tego sprawę.

W kolekcjach na jesień i zimę 2019/2020 pojawiło się wiele płaskich modeli. Na topie jest ponadczasowa klasyka. Nie brakuje modeli z czarnej skóry - naturalnej lub ekologicznej. Dla elegantek, w wydaniu lakierowanym.

Obok czerni, modny jest również ciepły brąz oraz subtelne beże. To kolory, które szczególnie dobrze łączą się z zamszem, efektownymi kożuchami i stylem boho.

Jednym z wiodących trendów wśród botków na jesień są zwierzęce wzory. W przypadku butów jest to zwykle tłoczona skóra „egzotyczna”, przypominająca skórę węża lub krokodyla.

Bardzo hot są również trapery, najlepiej w wydaniu eleganckim. Nie mają wiele wspólnego z butami trekkingowymi (oprócz praktycznego bieżnika), lecz są bardzo modowe!

Przegląd modeli znajdziesz na następnych stronach!

