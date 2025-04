Sandały na słupku są o wiele wygodniejsze niż te na szpilce - to przyzna każda kobieta, która kiedykolwiek musiała spędzić w nich kilka godzin. Do tego wyszczuplają optycznie nogi i sprawiają, że wydają się o wiele dłuższe. W Zarze znalazłyśmy idealny model, który teraz został przeceniony ze 119 zł na 69,90 zł. Jak wygląda?

Złote sandały na słupku z Zary

Ten piękny złoty kolor to wbrew pozorom wybór nie tylko na duże imprezy. Świetnie sprawdzi się też na co dzień. Szeroki obcas oraz pasek na kostkę sprawiają, że sandałki na słupku z Zary to wyjątkowo stabilne, a przez to wygodne buty.

fot. Materiały prasowe

Sandały na słupku z Zary są wykonane z syntetycznych materiałów, więc to idealny wybór dla tych, którzy unikają wyrobów z prawdziwej skóry. Mimo to będą wyjątkowe wygodne, a wszystko dzięki kauczukowej podeszwie oraz miękkiej wkładce z poliestru i poliuretanu.

Są dostępne w rozmiarach od 35 do 42, więc każda kobieta z pewnością znajdzie rozmiar dla siebie. Jeśli złoty ci nie odpowiada, w tej samej cenie kupisz także sandały w czarnym kolorze.

Jak nosić złote sandały na słupku z Zary?

Wbrew pozorom zasad, jak nosić takie sandały z paskiem na kostce nie jest wiele. Unikaj przede wszystkim ołówkowych spódnic i przylegających sukienek, które w połączeniu z nimi mogą koncentrować uwagę na najszerszych punktach nóg.

Nasza propozycja na złote sandały na słupku to przede wszystkim biały total look. Będą doskonale wyglądać w połączeniu z białymi jeansami i zwiewną koszulą w tym samym kolorze.

Jeśli szukasz mniej ekstrawaganckich połączeń, wypróbuj klasyczne jeansy i t-shirt lub zwiewną sukienkę w czerwonym kolorze.

