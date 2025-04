Nasze pokolenie nie pamięta świata, którym rządziły wojny i konflikty. Dopiero uczymy się z tym żyć. Dzisiaj codziennością są informacje dochodzące nas z każdej strony - ataki terrorystyczne, walki, przewroty i wszechobecne zło. Dlatego warto kontrastować te informacje czymś dobrym. W końcu na świecie dzieje się też i wiele wspaniałych rzeczy. Fantastyczne inicjatywy, pomocni ludzie i dobre uczynki.

Nie jest też nowością, że gwiazdy angażują się w akcje charytatywne. W końcu oni jak nikt inny mogą wykorzystać swoją popularność by pomagać innym. Dlatego chciałyśmy zwrócić waszą uwagę na 2 najnowsze kolaboracje, które mają zwrócić oczy świata na pewne problemy. A także uświadomić, że moda może być odpowiedzialna a wsparta pewnymi ideami może pomóc innym.

"Hu" = człowieczeństwo, ludzka rasa, ludzki rodzaj, ludzki gatunek

Pharrell Williams wraz z adidas Originals stworzył model butów, z napisem Human Race (rasa ludzka). Ma to zwrócić uwagę, że na świecie nie ma ras, bo ludzie to jedna i ta sama rasa, bez względu na kolor skóry czy wyznanie. Żółte NMD to pierwszy produkt z serii „Hu” za pośrednictwem której Pharrell Williams pragnie połączyć wszystkich ludzi na świecie w linii wspólnej miłości, pasji, emocji, energii i koloru.

Malala - noblistka projektuje by pomagać

Model będzie dostępny w limitowanej liczbie już od 22 lipca w wybranych butikach na całym świecie. W sklepach adidas Originals pojawią się 25 sierpnia. A kosztować będą ok. 950 złotych.

TOMS x Fundacja Charlize Theron

Charlize Theron i jej fundacja Africa Outreach Project po raz 3 połączyła siły z marką TOMS. Efektem tej współpracy są buty i plecak, z których sprzedaży dochód zostanie przekazany na wspieranie afrykańskiej młodzieży w walce z wirusem HIV i AIDS.

Kolaboracja ta ma na celu budowanie świadomości młodzieży o zapobieganiu zarażeniu wirusem. Na całym świecie z HIV żyje ponad 1 800 000 nastolatków, a 80% z nich pochodzi z Afryki Subsaharyjskiej. Każdego dnia, około 5700 osób zostaje zarażonych wirusem HIV, a ponad 3000 osób umiera na AIDS.

Za każdy sprzedany produkt, TOMS podaruje 5 dolarów na fundację CTAOP - minimum 100 000 $. Dodatkowo każda sprzedana para butów marki to 1 para podarowana potrzebującym dzieciom.

Zatem zabieramy się do zakupów? :)

