Od 45 lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Żółte trapery Timberland to jeden z najbardziej rozpoznawanych modeli butów.

Krótka historia butów Timberland

Historia marki Timberland sięga początków XX wieku. W roku 1952 Nathan Swartz wykupił połowę udziałów fabryki Abington Shoe Company, a trzy lata później stał się jej jedynym właścicielem.

W 1955 roku do firmy przyłączają się również jego synowie. W 1965 roku rodzina Swartz wprowadza na rynek innowacyjną technologię wtapiania cholewki w podeszwę, zapewniając nieprzemakalność obuwia. W ten sposób w 1973 roku powstał pierwszy na świecie wodoszczelny model buta pod nazwą Timberland. Komfort i ochrona przed przemakaniem sprawiają, iż może on być noszony bez względu na porę roku. Wprowadzony na początku pod nazwą „Timberlander” (oznaczając „człowieka z lasu”), Żółty But dzięki sukcesowi sprzedaży szybko zaczął funkcjonować na rynku jako „Timberland”. Kilka lat później firma wyprodukowała pierwsze buty z przeznaczeniem na łódkę.

Do sukcesu marki przyczyniła się też polityka proekologiczna i charytatywna firmy. Do produkcji obuwia bowiem wykorzystywane są materiały z recyklingu i upraw ekologicznych. Firma Nathana Swartza jako pierwsza nawiązała współpracę z malezyjskim przedsiębiorstwem Green Rubber, które zajmuje się recyklingiem opon samochodowych. Obecnie w asortymencie marki możemy znaleźć zarówno obuwie trekingowe, zimowe czy lżejsze modele takie jak mokasyny, sandały, japonki.

Specjalna edycja butów Timberland

To model Heritage Premium 6” z charakterystycznym tłoczeniem na języku – oryginalnym znakiem upamiętniającym jubileusz firmy. Wyróżnia się też granatowym kolorem kołnierza. Buty są w pełni wodoodporne, wykonane ze skóry z garbarni klasy LWG Silver, uzupełnione o ocieplenie PrimaLoft zapewniające ciepło nawet podczas ostrej zimy. Gumowa podeszwa jest gwarancją przyczepności, a dzięki wkładce Anti-fatique będziesz mieć zapewniony komfort przez cały dzień. Buty dostępne są w trzech kolorach: żółtym, brązowym i czarnym.

Inne buty w kolekcji Timberland

Niewielkie szczegóły mogą sprawić, że ciężkie outdoorowe buty nabiorą kobiecości. Model 6 IN PREMIUM WP BOOT ma np. welurowy kołnierz, a 6 IN PREMIUM BOOT W BOOTIE – kwiatowy haft. Warto też sprawdzić ofertę casual Timberland – kultowe trapery są tu ciut delikatniejsze i np. na … obcasie!

Wygodną opcją mogą też okazać się timberlandy - sztyblety, z praktycznymi gumkami po bokach zamiast klasycznych sznurówek. Na ostrzejszą zimę dobre będą trapery z naturalnym owczym kożuszkiem. Przy łagodniejszej aurze sprawdzą się sneakersy w sportowo-miejskiej stylistyce KIRI UP CHELSEA.

