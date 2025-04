Modne sandały na lato 2020 powinny być przede wszystkim wygodne. Dlatego w tym sezonie proponujemy wam kupić sandały na płaskiej podeszwie. To praktyczne buty, które sprawdzą się na wiele okazji - równie dobrze możesz je nosić do pracy, co zabrać na wakacje nad morzem. Zobacz 3 modele sandałków, które warto kupić.

Reklama

Brązowe sandały DeeZee

Ekstrawaganckie sandały na płaskiej podeszwie w bardzo przystępnej cenie. Kosztują tylko 59,99 zł (zostały przecenione z 89,99 zł). Złote zdobienia mogą na pierwszy rzut oka przytłaczać, ale gwarantujemy, że buty bardzo ładnie wyglądają na stopie. Będą pasowały do letnich sukienek, szerokich spodni i szortów.

Płaskie sandały z muszelkami Jenny Fairy

Idealne sandałki dla wielbicielki stylu boho. Plecione paseczki w połączeniu z hitowym motywem muszelek kauri. Te sandały będą doskonale pasować do zwiewnych, letnich sukienek, lnianych ubrań i jeansowych szortów. Te lekkie i wygodne sandały sprawdzą się podczas spacerów pod nadmorskim deptaku.

Brązowe płaskie sandały Lasocki

Skórzane sandały na płaskiej podeszwie w modnym odcieniu brązu. Model, który pokochają fanki minimalizmu oraz ponadczasowych wzorów. Kobiecym akcentem jest wiązanie wokół kostki, a modowego pazura dodaje tłoczenie z przodu.

Reklama

Więcej modnych sandałów na lato:

Modne buty lato 2020. Te sandały optycznie wydłużają nogi. Możesz je kupić na wyprzedaży

Modne buty z wyprzedaży idealne na wesele. Ceny od 49 zł

Te modne sandały to hit Instagrama. Kupisz je na wyprzedaży

Modne buty na lato za 34 zł? Na wyprzedaży w CCC wszystko jest możliwe