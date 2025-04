Oryginalne buty Fila można kupić taniej w Lidlu. W dyskoncie pojawił się szalenie modny model D Formation Wmn, który kochają influencerki z całego świata. Od kiedy można kupić buty i ile kosztują? Wiemy!

Modne sneakersy Fila tanio w Lidlu

Te buty bez wątpienia można zaliczyć do absolutnych bestsellerów. Noszą je gwiazdy show-biznesu, internetowe influencerki i redaktorki modowe. To absolutny must have. Tym bardziej, że sneakersy znalazły się wśród najmodniejszych butów na jesień i zimę 2019/2020.

Oryginalne sneakersy Fila można kupić w Lidlu od 02.09. Niestety nie są dostępne w sklepach stacjonarnych. Zakupy można zrobić jedynie w sklepie internetowym. Cena jest bardzo kusząca. Buty kosztują 349,00 zł. Co ważne, dostawa jest darmowa. Normalnie trzeba za nie zapłacić około 500 zł.

fot. materiały prasowe

Białe damskie sneakersy Fila, model D Formation Wmn, należy zaliczyć do kultowych butów. Można je nosić do stylizacji sportowych i casualowych, np. z jeansami boyfriend lub kulotami.

Jednak najbardziej hot są kontrastujące zestawienia ze stylem eleganckim, np. ołówkową spódnicą. Buty Fila dobrze łączą się również ze strojami boho, jak sukienki w kwiaty czy zamszowe ramoneski.

