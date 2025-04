Klapki mules do niedawna kojarzyły się nam tylko z garderobami naszych babć, ale influencerki i gwiazdy skutecznie udowadniają, że wcale tak być nie musi. To zdecydowanie najmodniejsze obuwie na lato 2020! Olga Kalicka postawiła na piękny model w odcieniu koniaku, który pochodzi z kolekcji Ryłko.

Reklama

Olga Kalicka w klapkach mules z Ryłko

Te klapki sprawdzą się na co dzień, a aktorka doskonale wie, jak je łączyć, by wyglądać modnie i kobieco - i w żadnym wypadku nie jest to babciny styl. Postawiła na jasną sukienkę w kolorowe kwiaty - zresztą jak zwykle, Olga Kalicka słynie w końcu z zamiłowania do sukienek o tym wzorze.

Klapki, które wybrała aktorka, to klasyczny model na niskim i szerokim obcasie. Większość mules ma odkrytą piętę i zakryte palce, nie jest to jednak regułą. Model z Ryłko ma odkryte palce, co dodaje im niesamowitego uroku i sprawia, że są jeszcze wygodniejsze.

Na górze klapek znajduje się pionowe przeszycie, co wyróżnia je na tle innych modeli mule. Klapki są dostępne także w kolorze beżowym oraz czarnym. Są wykonane ze skóry welurowej.

Jak nosić klapki mules z kolekcji Ryłko?

Klapki mule od Ryłko doskonale sprawdzą się w szeregu stylizacji. Jeśli szukasz czegoś bardziej eleganckiego, połącz je ze spodniami w kant i luźną marynarką. Świetnie też sprawdzą się na wesela - twoje nogi na pewno podziękują ci, jeśli wybierzesz je zamiast tradycyjnych wysokich obcasów!

Na co dzień będą wyglądać świetnie z jeansami lub sukienkami. Ten fason butów doskonale pasuje zarówno do mini i midi jak i do maxi sukienek i w tych połączeniach unikniesz przykrego efektu jakim jest optyczne pogrubienie czy skrócenie nóg.

Reklama

Podobają ci się klapki Olgi Kalickiej? Te buty też przypadną ci do gustu:

Meliski Loft37 dostępne w Biedronce. Kosztują tylko 34 zł

Te minimalistyczne sandały to kolejny hit lata 2020. Wiemy, gdzie kupić je najtaniej

Instagramerki pokochały te klapki Gino Rossi. W CCC kupisz je na wyprzedaży