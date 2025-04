Nowa kolekcja Converse All Star

Jesień 2015 to nie tylko walka z niepogodą, ale również podkreślanie detali, zarówno w damskich, jak i męskich modelach. Kolekcja Converse Chuck Taylor All Star Leather Shroud dla kobiet to elegancka redefinicja klasycznego sneakersa. Z kolei męskie modele zaskakują żakardowymi tkaninami oraz materiałami stworzonymi za pomocą metody overdyed. Fanów najwyższej klasy wzornictwa oraz serii limitowanych ucieszy wiadomość o kontynuacji współpracy marki Converse z Fundacją Andy’ego Warhola oraz mistrzami włókienniczymi z domu mody Missoni. Charakterystyczne włoskie zygzaki pojawiły się na czterech nowych modelach. Z kolei popartowy autoportret Warhola oraz motyw banana ze słynnej debiutanckiej okładki grupy Velvet Underground zaprezentowane zostały w trzech oryginalnych odsłonach.