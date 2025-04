NE TOMBE PAS! Jesienna kampania renee 2022

Gotowa, by podbić świat i być w pełni sobą? Zrób to razem z renee! Marka właśnie wystartowała z energiczną kampanią, promującą kolekcję na jesień 2022, pełną wyrazistych trendów. Hasło kampanii NE TOMBE PAS! zachęca, by wyrażać siebie na każdym kroku, najlepiej z tanecznym rozmachem, by nie dać się zatrzymać.