Natalia Siwiec bardzo często stawia na ubrania i dodatki ekskluzywnych marek, a jej bardzo kobiecy styl ma w całej Polsce mnóstwo fanek. Osttanio na jej Instagramie zauważyłyśmy piękny białe buty w stylu ugly dad sneakers. Chociaż model, na który się zdecydowała, kosztuje naprawdę dużo, my znalazłyśmy w CCC prawie identyczne sportowe buty, które są znacznie tańsze.

Natalia Siwiec w pięknych białych sneakersach

Ugly dad sneakers, czyli duże, toporne sportowe buty podbiły ulice już w zeszłym roku. Najpierw fashionistki zakochały się w modelach od Balenciagi czy Gucci, ale teraz możesz kupić je w prawie każdej popularnej sieciówce.

Sneakersy, które wybrała Natalia Siwiec, to model marki Iro Paris, które kosztują 395 euro czyli... blisko 1800 złotych! Nie musisz jednak wydawać małej fortuny, by mieć bardzo podobne sneakersy. W CCC znalazłyśmy piękne sportowe Adidasy, które wyglądają prawie identycznie, a kosztują tylko 229,99 zł.

fot. Materiały prasowe

Sneakersy adidasa z CCC to idealny wybór dla tych kobiet, które cenią sobie modny wygląd równie mocno, co komfort. Buty Adidasa wyjątkowo miękką wkładkę i doskonale amortyzującą podeszwę. Są dostępne w rozmiarach od 36 do 41. Ten wybór to nie tylko gwarancja stylu, ale i jakości.

Jak nosić białe sneakersy z CCC w stylu Natalii Siwiec?

Wiele kobiet boi się nosić takie duże sportowe buty, ponieważ nie wie, jak je łączyć. Tymczasem w ich przypadku moda wybacza naprawdę wiele. Możesz iść śladami Natalii Siwiec i założyć do nich joggery i elegancki trencz - to połączenie będzie wyglądać doskonale na co dzień. Jeśli jednak wolisz bardziej kobiece stylizacje, wcale nie musisz rezygnować z wyjątkowo wygodnych sneakersów z CCC.

Sneakersy Adidasa z CCC będą doskonale wyglądać również ze zwiewną maxi sukienką lub modnymi w tym sezonie spodniami o kroju baloon - na przykład modelem slouchy lub mom jeans.

